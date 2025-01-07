https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bakan-uraloglu-duyurdu-rizede-kargosunu-alamayan-adam-2-ptt-gorevlisini-oldurdu-1092437409.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Rize'de kargosunu alamayan adam 2 PTT görevlisini öldürdü

Bakan Uraloğlu duyurdu: Rize'de kargosunu alamayan adam 2 PTT görevlisini öldürdü

Sputnik Türkiye

Rize'de, PTT kargo biriminde usulsüz işlem talebi reddedilen V.K. adlı kişi, Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt’a ateş ederek... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T20:56+0300

2025-01-07T20:56+0300

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türkiye

ptt

posta

kargo

saldırı

silahlı saldırı

ölü

rize

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rize emniyet müdürlüğü

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Rize'de kargosunu alamayan V.K., PTT kargo biriminde iki çalışanı silahla öldürüp kaçtı.Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde, usulsüz işlem talebi reddedilen V.K. adlı zanlı, Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş (55) ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'a (45) silahla ateş ederek ağır yaraladı. Yaralılar kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan zanlının kimliği tespit edilirken, polis ekipleri yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve PTT yetkilileri olaya ilişkin taziye mesajları yayınladı. Valilik ise saldırıyla ilgili detaylı açıklama yaparak olayın soruşturulduğunu duyurdu.'Aziz milletimizin başı sağ olsun'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Uraloğlu ''Rize’de PTT çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/kargosunu-teslim-alamayan-sahis-ptt-subesinin-camlarini-kirdi--1082042384.html

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