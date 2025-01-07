https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/bahceli-teror-bitecek-kardeslik-bilenecek-turk-milleti-rahat-bir-nefes-alacak-1092417083.html
Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
Sputnik Türkiye
Devlet Bahçeli, "Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak" dedi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:43+0300
2025-01-07T10:43+0300
2025-01-07T10:43+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091113948_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b696488f72b032799206ebe3408a0b6f.jpg
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasına 'terör bitecek' mesajı ile başladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091113948_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c03ef73f5f861438554fd7238795a20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
Ayrıntılar geliyor
Devlet Bahçeli, "Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak" dedi.
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasına 'terör bitecek' mesajı ile başladı.
Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak