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SON DAKİKA | Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
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Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
Sputnik Türkiye
Devlet Bahçeli, "Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak" dedi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
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MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasına 'terör bitecek' mesajı ile başladı.
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak

10:43 07.01.2025
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Harun Özalp
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Devlet Bahçeli, "Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak" dedi.
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasına 'terör bitecek' mesajı ile başladı.
Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
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