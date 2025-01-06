https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/usta-sanatci-ferdi-tayfurun-son-anlarindaki-istegi-ortaya-cikti-1092397019.html
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son anlarındaki isteği ortaya çıktı
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son anlarındaki isteği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 34 film ve sayısız hit şarkıya imza atan usta... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T16:28+0300
2025-01-06T16:28+0300
2025-01-06T16:28+0300
yaşam
ferdi tayfur
sanatçı
cenaze
cenaze töreni
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Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya’daki bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. 34 film, milyonlarca satan albümler ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Tayfur, 4 Ocak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve hayranları cenazede hazır bulundu.Ferdi Tayfur’un yakın dostu Kenan Çınar, sanatçının hastanedeki son anlarını anlattı. Çınar, Tayfur’un "İyileşiyorum" diyerek umut verdiğini ancak kızı Tuğçe Tayfur ile barışmayı çok istediğini belirtti. Çınar, duygularını şu sözlerle paylaştı:"Babam gibiydi. Hastanedeyken ‘Kızımla barışmak istiyorum’ dedi. Bu onun en büyük dileğiydi."Ferdi Tayfur ile kızı neden küsmüştü?Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında, "Tayfur" soyadının marka olarak kullanılması nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. Sanatçı, kızının soyadını ticari amaçlarla kullanmasını istememiş, bu karar baba-kız ilişkisini kopma noktasına getirmişti.Anne Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:"Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem."Cenazede gergin anlar yaşandıFerdi Tayfur’un cenaze töreninde, kızı Tuğçe Tayfur ile kalabalıktaki bir kişi arasında tartışma çıktı. Söz konusu kişinin, Tayfur için "O buraya gelmeyecek" diye bağırdığı duyuldu. Tartışma kısa sürede sona erdi ancak gerilim cenaze törenine damga vurdu.Ferdi Tayfur, "Çeşme", "Hatıran Yeter", "Bana Sor" ve "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Aynı zamanda "Emmioğlu" ve "Derbeder" gibi filmleriyle Yeşilçam’ın da unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Tayfur’un ölümü, hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ankarali-turgutun-cocuklari-birbirine-girdi-mezar-tasi-kriz-yaratti-1092392456.html
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ferdi tayfur, sanatçı, cenaze, cenaze töreni
ferdi tayfur, sanatçı, cenaze, cenaze töreni
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son anlarındaki isteği ortaya çıktı
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 34 film ve sayısız hit şarkıya imza atan usta sanatçının, son anlarındaki isteğini yakın arkadaşı Kenan Çınar açıkladı.
Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya’daki bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. 34 film, milyonlarca satan albümler ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Tayfur, 4 Ocak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve hayranları cenazede hazır bulundu.
Ferdi Tayfur’un yakın dostu Kenan Çınar, sanatçının hastanedeki son anlarını anlattı. Çınar, Tayfur’un "İyileşiyorum" diyerek umut verdiğini ancak kızı Tuğçe Tayfur ile barışmayı çok istediğini belirtti. Çınar, duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Babam gibiydi. Hastanedeyken ‘Kızımla barışmak istiyorum’ dedi. Bu onun en büyük dileğiydi."
Ferdi Tayfur ile kızı neden küsmüştü?
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında, "Tayfur" soyadının marka olarak kullanılması nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. Sanatçı, kızının soyadını ticari amaçlarla kullanmasını istememiş, bu karar baba-kız ilişkisini kopma noktasına getirmişti.
Anne Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:
"Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem."
Cenazede gergin anlar yaşandı
Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde, kızı Tuğçe Tayfur ile kalabalıktaki bir kişi arasında tartışma çıktı. Söz konusu kişinin, Tayfur için "O buraya gelmeyecek" diye bağırdığı duyuldu. Tartışma kısa sürede sona erdi ancak gerilim cenaze törenine damga vurdu.
Ferdi Tayfur, "Çeşme", "Hatıran Yeter", "Bana Sor" ve "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Aynı zamanda "Emmioğlu" ve "Derbeder" gibi filmleriyle Yeşilçam’ın da unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Tayfur’un ölümü, hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.