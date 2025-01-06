https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/unlu-sanatci-gulben-ergenden-ferdi-tayfur-isyani-size-ne-1092389286.html

Ünlü sanatçı Gülben Ergen'den Ferdi Tayfur isyanı: Size ne?

Ünlü sanatçı Gülben Ergen'den Ferdi Tayfur isyanı: Size ne?

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mal varlığı ve servetinin gündeme gelmesine şarkıcı Gülben Ergen isyan etti. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T12:50+0300

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yaşam

ferdi tayfur

gülben ergen

marmaris

mal varlığı

miras

gayrimenkul

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Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mal varlığı ve serveti gündeme geldi. Sosyal medyada Tayfur'un özellikle gayrimenkulleri konuşulurken şarkıcı Gülben Ergen bu duruma, "Ferdi Abi'nin malından mülkünden size ne? Neden acısını yaşarken mal varlığıyla ilgilenir insanlar?" sözleriyle isyan etti. Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından geride bıraktığı mal varlığı en çok merak edilenler arasına girdi. İddialara göre Tayfur'un ciddi gayrimenkul yatırımları bulunurken, Marmaris'te bir koy ile bir yarımada, Adana'da 50 daire ve 6 villa, İstanbul'da 30 dairesi olduğu gündeme geldi. Sosyal medyada da çok konuşulan mal varlığıyla ilgili şarkıcı Gülben Ergen sosyal medyasından isyan etti. Size ne?Ergen bu konunun gündeme gelmesiyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Ferdi Abi'nin malından mülkünden size ne? Neden acısını yaşarken mal varlığıyla ilgilenir insanlar? Koskoca Ferdi Tayfur yıllarca çalışmış, kazanmış, savurmamış, edebiyle, alnının teriyle ne kazanmışsa, mütevazi yaşamıyla biriktirmeyi başarmış. Helali hoş olsun" dedi.

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