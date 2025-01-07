https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/danimarka-kralligindan-trumpa-armali-gonderme-kraliyet-armasina-grondlandi-da-ekledi-1092422270.html

Danimarka Krallığı'ndan Trump'a 'armalı' gönderme: Kraliyet Arması'na Gröndland'ı da ekledi

Danimarka Krallığı'ndan Trump'a 'armalı' gönderme: Kraliyet Arması'na Gröndland'ı da ekledi

Sputnik Türkiye

Danimarka Krallığı, Grönland'ı kaybetme niyetlerinin olmadığını göstermek için Danimarka Kraliyet Arması'na Grönland ve Faroe Adaları'nın sembolize eden... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T13:24+0300

2025-01-07T13:24+0300

2025-01-07T13:24+0300

dünya

donald trump

grönland

faroe adaları

avrupa

donald trump jr

truth social

danimarka krallığı

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Danimarka Krallığı, tarihindeki en dikkat çekici sembolik değişikliklerden birine imza attı. Kral VI. Frederik, kraliyet armasında önemli bir revizyona giderek Grönland ve Faroe Adaları’nı temsilen yeni figürler ekledi. Yapılan değişiklikle, 500 yıldır kullanılan Kalmar Birliği’ni simgeleyen üç taç sembolü çıkarıldı ve bunların yerine Grönland’ı simgeleyen bir kutup ayısı ile Faroe Adaları’nı simgeleyen bir koç figürü yerleştirildi.Bu değişiklik, yalnızca Danimarka Krallığı’nın geçmişine bir göndermede bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda siyasi bir mesaj olarak da yorumlanıyor. Grönland, 1979 yılında Danimarka'dan özerkliğini kazanmış olsa da, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Kopenhag’a bağlı. Ancak geçtiğimiz ay, 20 Ocak'ta ABD başkanlığı grevini devralacak olan Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma teklifinin ardından, adanın uluslararası ilişkilerdeki önemi ve Danimarka’nın bu bölgedeki egemenliği yeniden gündeme gelmişti.Donald Trump'ın oğlu Grönland'ı ziyarete gidiyorDonald Trump, sosyal medya platformu olan Truth Social'dan yaptığı açıklamada, oğlu Donald Trump Jr.'ın adaya resmi olmayan bir ziyarette bulunma niyetini dile getirdi. Trump, Grönland halkının, Make America Great Again (Amerika'yı yeniden harika yap) kampanyasını desteklediğini duyduğunu belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ilk-teklifin-1946-yilinda-yapildigi-ortaya-cikmisti-trump-yineledi-abd-gronlandi-neden-ilhak-etmek-1092031482.html

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donald trump, grönland, faroe adaları, avrupa, donald trump jr, truth social, danimarka krallığı