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Altın Küre Ödülleri'ne katılan Zendaya'nın yüzüğü 'nişan' iddialarını alevlendirdi
Altın Küre Ödülleri'ne katılan Zendaya'nın yüzüğü 'nişan' iddialarını alevlendirdi
Sputnik Türkiye
ABD'li ünlü oyuncu Zendaya, turuncu elbisesiyle 82. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısında poz verdi. Nişan parmağındaki yüzük, medya ve hayranları... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T11:44+0300
2025-01-07T11:45+0300
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zendaya
tom holland
golden globe
altın küre ödülleri
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iddia
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Hollywood’un gözde yıldızlarından Zendaya, 82. Altın Küre Ödülleri’nde kırmızı halıda göz kamaştırdı. Louis Vuitton imzalı turuncu elbisesiyle etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zendaya, aynı zamanda sol elindeki büyük pırlanta yüzükle spekülasyonlara yol açtı.Hayranlar ve medya, yüzüğün Zendaya’nın uzun süredir birlikte olduğu aktör Tom Holland ile nişanlandığının bir işareti olabileceğini öne sürdü. Çiftin dört yıllık ilişkisini bir adım ileri taşıdığı iddiaları, etkinlik sonrasında sosyal medyada konuşuldu.Yılbaşında evlilik teklifi iddiasıABD'nin ünlü magazin dergilerinin haberlerine göre, Tom Holland’ın Zendaya’ya Noel ve Yılbaşı arasında evlenme teklif ettiği öne sürülüyor. Ancak ikili, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. İlişkilerini büyük ölçüde özel tutan çift, özellikle medyanın ilgisinden uzak kalmaya çalışıyor.Zendaya ve Tom Holland, ilk olarak 2016 yılında “Spider-Man: Homecoming” filminin setinde tanışmış ve 2021’de ilişkilerini kamuoyuna açıklamışlardı. O günden bu yana, sık sık magazin dünyasının gündeminde yer alsalar da, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler.İkilinin yeni proje heyecanıİkilinin, nişan iddialarının yanı sıra, 2026’da vizyona girmesi beklenen Christopher Nolan’ın “The Odyssey” uyarlamasında birlikte rol alacağı da konuşuluyor. Zendaya’nın Altın Küre Ödülleri’ndeki dikkat çekici yüzüğü ve ilişkisinin geleceği şimdiden hayranlar arasında heyecan yaratırken, çiftin bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yildizlararasinin-yonetmeni-christopher-nolandan-yeni-film-homerosun-odessa-eserinden-uyarlanacak-1091962870.html
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zendaya, tom holland, golden globe, altın küre ödülleri, nişanlanmak, iddia, hollywood
zendaya, tom holland, golden globe, altın küre ödülleri, nişanlanmak, iddia, hollywood

Altın Küre Ödülleri'ne katılan Zendaya'nın yüzüğü 'nişan' iddialarını alevlendirdi

11:44 07.01.2025 (güncellendi: 11:45 07.01.2025)
© AP Photo / Jordan StraussZendaya
Zendaya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
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ABD'li ünlü oyuncu Zendaya, turuncu elbisesiyle 82. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısında poz verdi. Nişan parmağındaki yüzük, medya ve hayranları tarafından ilgi çekerken, ünlü oyuncunun bir süredir birlikte olduğu 'Örümcek Adam' karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Tom Holland ile nişanlandığı iddialarını alevlendirdi.
Hollywood’un gözde yıldızlarından Zendaya, 82. Altın Küre Ödülleri’nde kırmızı halıda göz kamaştırdı. Louis Vuitton imzalı turuncu elbisesiyle etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zendaya, aynı zamanda sol elindeki büyük pırlanta yüzükle spekülasyonlara yol açtı.
Hayranlar ve medya, yüzüğün Zendaya’nın uzun süredir birlikte olduğu aktör Tom Holland ile nişanlandığının bir işareti olabileceğini öne sürdü. Çiftin dört yıllık ilişkisini bir adım ileri taşıdığı iddiaları, etkinlik sonrasında sosyal medyada konuşuldu.

Yılbaşında evlilik teklifi iddiası

ABD'nin ünlü magazin dergilerinin haberlerine göre, Tom Holland’ın Zendaya’ya Noel ve Yılbaşı arasında evlenme teklif ettiği öne sürülüyor. Ancak ikili, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. İlişkilerini büyük ölçüde özel tutan çift, özellikle medyanın ilgisinden uzak kalmaya çalışıyor.
Zendaya ve Tom Holland, ilk olarak 2016 yılında “Spider-Man: Homecoming” filminin setinde tanışmış ve 2021’de ilişkilerini kamuoyuna açıklamışlardı. O günden bu yana, sık sık magazin dünyasının gündeminde yer alsalar da, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler.

İkilinin yeni proje heyecanı

İkilinin, nişan iddialarının yanı sıra, 2026’da vizyona girmesi beklenen Christopher Nolan’ın “The Odyssey” uyarlamasında birlikte rol alacağı da konuşuluyor.
Zendaya’nın Altın Küre Ödülleri’ndeki dikkat çekici yüzüğü ve ilişkisinin geleceği şimdiden hayranlar arasında heyecan yaratırken, çiftin bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.
Christopher Nolan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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