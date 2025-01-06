https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/yeni-yilda-benzine-ilk-zam-geldi-akaryakit-tabelalari-yine-degisiyor-1092378903.html
Yeni yılda benzine ilk zam geldi: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor
Yeni yılda benzine ilk zam geldi: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor
Sputnik Türkiye
2025’e girilmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına ilk zam duyuruldu. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1.27 TL zam geliyor. Motorin... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T09:28+0300
2025-01-06T09:28+0300
2025-01-06T09:28+0300
benzin
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benzin pompası
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2025’in ilk haftasında akaryakıt fiyatları zamla başlıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam yapılacak. Motorin grubunda ise şimdilik bir fiyat artışı öngörülmüyor.Güncel Akaryakıt Fiyatları (6 Ocak 2025)Benzin:Motorin:Otogaz:Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Sonrasında KDV eklenerek rafineri satış fiyatı belirleniyor.Zamların Sebebi Ne?Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt zamlarının temel nedenlerini oluşturuyor. Türkiye'de dövizdeki oynaklık, rafineri maliyetlerini etkileyerek akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sgknin-yemek-yardimi-genelgesi-yayimlandi-marketlerde-yemek-karti-artik-yasak-mi-1092375600.html
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akaryakıt zammı 2025, 6 ocak güncel akaryakıt fiyatları, benzin litre fiyatı zamlı tarife, motorin fiyatları ne kadar, brent petrol akaryakıt etkisi, akaryakıt fiyat hesaplama yöntemi, istanbul izmir ankara benzin fiyatları, döviz kuru akaryakıt zamları, motorin zam var mı
Yeni yılda benzine ilk zam geldi: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor
2025’e girilmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına ilk zam duyuruldu. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1.27 TL zam geliyor. Motorin fiyatlarında değişiklik olmazken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. İşte detaylar ve akaryakıt fiyat hesaplama yöntemi…
2025’in ilk haftasında akaryakıt fiyatları zamla başlıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam yapılacak. Motorin grubunda ise şimdilik bir fiyat artışı öngörülmüyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları (6 Ocak 2025)
İstanbul (Avrupa): 44,04 TL
İstanbul (Anadolu): 43,88 TL
İstanbul (Avrupa): 44,75 TL
İstanbul (Anadolu): 44,65 TL
İstanbul (Avrupa): 26,41 TL
İstanbul (Anadolu): 25,87 TL
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Sonrasında KDV eklenerek rafineri satış fiyatı belirleniyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı; Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları
ve günlük dolar kuru üzerinden belirleniyor.
Döviz kurundaki değişim ve brent petrol fiyatları
, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt zamlarının temel nedenlerini oluşturuyor. Türkiye'de dövizdeki oynaklık, rafineri maliyetlerini etkileyerek akaryakıt fiyatlarına yansıyor.