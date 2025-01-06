https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/yeni-yilda-benzine-ilk-zam-geldi-akaryakit-tabelalari-yine-degisiyor-1092378903.html

Yeni yılda benzine ilk zam geldi: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor

Yeni yılda benzine ilk zam geldi: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor

Sputnik Türkiye

2025’e girilmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına ilk zam duyuruldu. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1.27 TL zam geliyor. Motorin... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T09:28+0300

2025-01-06T09:28+0300

2025-01-06T09:28+0300

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

benzin pompası

benzinci

ekonomi

istanbul

anadolu

akdeniz

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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2025’in ilk haftasında akaryakıt fiyatları zamla başlıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam yapılacak. Motorin grubunda ise şimdilik bir fiyat artışı öngörülmüyor.Güncel Akaryakıt Fiyatları (6 Ocak 2025)Benzin:Motorin:Otogaz:Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Sonrasında KDV eklenerek rafineri satış fiyatı belirleniyor.Zamların Sebebi Ne?Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt zamlarının temel nedenlerini oluşturuyor. Türkiye'de dövizdeki oynaklık, rafineri maliyetlerini etkileyerek akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sgknin-yemek-yardimi-genelgesi-yayimlandi-marketlerde-yemek-karti-artik-yasak-mi-1092375600.html

istanbul

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