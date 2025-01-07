AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgür Özel, DEM heyetiyle görüşme kararı aldı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmralı ziyaretinin hatırlattığı İmralı tutanakları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye’de kartlı harcamalarda büyüme hızı düştü
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/abden-turkiye-aciklamasi-yesil-ve-gri-pasaporta-vize-uygulanacak-mi-1092421211.html
AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?
AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, yeşil ve gri pasaporta vize şartı getirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. AB Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında, "Vizesiz giriş... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T12:32+0300
2025-01-07T12:32+0300
türkiye
ab
ab
ab
ab türkiye delegasyonu
gri pasaport
yeşil pasaport
pasaport
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104109/54/1041095424_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_52cc09db170b716819a8c5d5e10e0d91.jpg
Son günlerde Avrupa Birliği ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişte vize şartı getirildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Konu ile ilgili Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin (DMM) ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi.'Türkiye ETIAS'ın parçası değil' AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin vizeden muaf bir ülke olmadığı için bu kapsamında olmadığı aktarıldı. Yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının izin gerekmeksizin seyahat edebileceği bildirildi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de geçtiğimiz günlerde, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir." açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/dmm-yesil-ve-gri-pasaport-sahiplerine-on-vize-iddiasina-yanit-verdi-1092367327.html
türkiye
ab
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104109/54/1041095424_117:0:885:576_1920x0_80_0_0_f87f32e2d7f680585b8422a552d0a064.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?, yeşil pasaporta vize, yeşil pasaporta vize şartları, yeşil pasaport vize uygulaması, yeşil pasaport vizesiz ülkeler, yeşil pasaporta vize 2025, gri pasaporta vize, gri pasaport vizesiz seyahat, yeşil pasaport vize zorunluluğu, yeşil pasaport vize ücretleri, gri pasaport vize gerekliliği, yeşil pasaporta yeni vize kuralları, gri pasaport vizesiz ülkeler, yeşil pasaport schengen vizesi, gri pasaport schengen vizesi, yeşil pasaport güncel vize bilgileri.
yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?, yeşil pasaporta vize, yeşil pasaporta vize şartları, yeşil pasaport vize uygulaması, yeşil pasaport vizesiz ülkeler, yeşil pasaporta vize 2025, gri pasaporta vize, gri pasaport vizesiz seyahat, yeşil pasaport vize zorunluluğu, yeşil pasaport vize ücretleri, gri pasaport vize gerekliliği, yeşil pasaporta yeni vize kuralları, gri pasaport vizesiz ülkeler, yeşil pasaport schengen vizesi, gri pasaport schengen vizesi, yeşil pasaport güncel vize bilgileri.

AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?

12:32 07.01.2025
© AAYeşil pasaport
Yeşil pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
Abone ol
Avrupa Birliği, yeşil ve gri pasaporta vize şartı getirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. AB Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında, "Vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadesi kullanıldı.
Son günlerde Avrupa Birliği ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişte vize şartı getirildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Konu ile ilgili Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin (DMM) ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi.

'Türkiye ETIAS'ın parçası değil'

AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin vizeden muaf bir ülke olmadığı için bu kapsamında olmadığı aktarıldı. Yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının izin gerekmeksizin seyahat edebileceği bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de geçtiğimiz günlerde, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir." açıklamasını yapmıştı.
Yeşil pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
TÜRKİYE
DMM, 'yeşil ve gri pasaport sahiplerine ön vize' iddiasına yanıt verdi
5 Ocak, 16:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала