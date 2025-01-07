https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/abden-turkiye-aciklamasi-yesil-ve-gri-pasaporta-vize-uygulanacak-mi-1092421211.html
AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?
AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, yeşil ve gri pasaporta vize şartı getirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. AB Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında, "Vizesiz giriş... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T12:32+0300
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Son günlerde Avrupa Birliği ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişte vize şartı getirildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Konu ile ilgili Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin (DMM) ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi.'Türkiye ETIAS'ın parçası değil' AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin vizeden muaf bir ülke olmadığı için bu kapsamında olmadığı aktarıldı. Yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının izin gerekmeksizin seyahat edebileceği bildirildi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de geçtiğimiz günlerde, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir." açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/dmm-yesil-ve-gri-pasaport-sahiplerine-on-vize-iddiasina-yanit-verdi-1092367327.html
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yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?, yeşil pasaporta vize, yeşil pasaporta vize şartları, yeşil pasaport vize uygulaması, yeşil pasaport vizesiz ülkeler, yeşil pasaporta vize 2025, gri pasaporta vize, gri pasaport vizesiz seyahat, yeşil pasaport vize zorunluluğu, yeşil pasaport vize ücretleri, gri pasaport vize gerekliliği, yeşil pasaporta yeni vize kuralları, gri pasaport vizesiz ülkeler, yeşil pasaport schengen vizesi, gri pasaport schengen vizesi, yeşil pasaport güncel vize bilgileri.
AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?
Avrupa Birliği, yeşil ve gri pasaporta vize şartı getirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. AB Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında, "Vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadesi kullanıldı.
Son günlerde Avrupa Birliği ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişte vize şartı getirildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Konu ile ilgili Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin (DMM) ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi.
'Türkiye ETIAS'ın parçası değil'
AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin vizeden muaf bir ülke olmadığı için bu kapsamında olmadığı aktarıldı. Yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının izin gerekmeksizin seyahat edebileceği bildirildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de geçtiğimiz günlerde, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir." açıklamasını yapmıştı.