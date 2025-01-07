https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/abden-turkiye-aciklamasi-yesil-ve-gri-pasaporta-vize-uygulanacak-mi-1092421211.html

AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?

AB'den Türkiye açıklaması: Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği, yeşil ve gri pasaporta vize şartı getirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. AB Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında, "Vizesiz giriş... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T12:32+0300

2025-01-07T12:32+0300

2025-01-07T12:32+0300

türkiye

ab

ab

ab

ab türkiye delegasyonu

gri pasaport

yeşil pasaport

pasaport

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Son günlerde Avrupa Birliği ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişte vize şartı getirildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Konu ile ilgili Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin (DMM) ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi.'Türkiye ETIAS'ın parçası değil' AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin vizeden muaf bir ülke olmadığı için bu kapsamında olmadığı aktarıldı. Yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının izin gerekmeksizin seyahat edebileceği bildirildi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de geçtiğimiz günlerde, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir." açıklamasını yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/dmm-yesil-ve-gri-pasaport-sahiplerine-on-vize-iddiasina-yanit-verdi-1092367327.html

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