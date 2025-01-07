https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/abdden-suriyeye-yonelik-yaptirimlari-hafifletme-adimi-yeni-lisans-yayinlandi-1092406629.html
ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletme adımı: Yeni lisans yayınlandı
ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletme adımı: Yeni lisans yayınlandı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye ile enerji ticareti ve kişisel para transferlerine yönelik işlemleri onaylayan bir genel lisans yayımladı. 8 Aralıktan itibaren... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T01:33+0300
2025-01-07T01:33+0300
2025-01-07T01:33+0300
dünya
abd
suriye
suriye merkez bankası
yaptırım
abd yaptırım
yaptırım listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cc6813c0b074667e5ea676b67c06b5a.jpg
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye hükümet kurumlarıyla işlemleri yetkilendiren genel bir lisans yayımladı. Buna göre, Suriye devlet kurumlarıyla 8 Aralık 2024'ten sonra başlayan işlemlere izin verilecek.Lisansın 7 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacağı aktarılırken, yetkilendirme Suriye'de petrol, doğal gaz ve elektrik tedariki ile ilgili işlemlerin yanı sıra kişisel fon transferlerini de kapsıyor. Ayrıca belgeye göre, havaleler Suriye Merkez Bankası aracılığıyla da yapılabilecek.Lisans, Rusya veya İran menşeli mal, teknoloji, yazılım, finans ve hizmetlerin tedariki de yasaklı bırakmaya devam ederken, aynı zamanda Suriye petrolünün ABD'ye ithalatına ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesindeki kişilere mali transfer yapılmasına ilişkin kısıtlamaları da ortadan kaldırmıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sam-havalimaninda-ucuslar-yarin-basliyor-1092403558.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092406472_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97154ae342b9e86c74f320d07b3c6c8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, suriye, suriye merkez bankası, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi
abd, suriye, suriye merkez bankası, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi
ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletme adımı: Yeni lisans yayınlandı
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye ile enerji ticareti ve kişisel para transferlerine yönelik işlemleri onaylayan bir genel lisans yayımladı. 8 Aralıktan itibaren işlemlere izin verilecek.
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye hükümet kurumlarıyla işlemleri yetkilendiren genel bir lisans yayımladı. Buna göre, Suriye devlet kurumlarıyla 8 Aralık 2024'ten sonra başlayan işlemlere izin verilecek.
Lisansın 7 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacağı aktarılırken, yetkilendirme Suriye'de petrol, doğal gaz ve elektrik tedariki ile ilgili işlemlerin yanı sıra kişisel fon transferlerini de kapsıyor. Ayrıca belgeye göre, havaleler Suriye Merkez Bankası aracılığıyla da yapılabilecek.
Lisans, Rusya veya İran menşeli mal, teknoloji, yazılım, finans ve hizmetlerin tedariki de yasaklı bırakmaya devam ederken, aynı zamanda Suriye petrolünün ABD'ye ithalatına ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesindeki kişilere mali transfer yapılmasına ilişkin kısıtlamaları da ortadan kaldırmıyor.