https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/abdde-siddetli-kar-firtinasi-milyonlarin-etkilendigi-firtinada-en-az-5-kisi-hayatini-kaybetti-1092428681.html

ABD'de şiddetli kar fırtınası: Milyonların etkilendiği fırtınada en az 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'de şiddetli kar fırtınası: Milyonların etkilendiği fırtınada en az 5 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'yi etkisi altına alan Blair isminin verildiği kar fırtınası, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya yol açarak 12 eyalette yaşamı felç etti. En az 5 kişinin... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T15:10+0300

2025-01-07T15:10+0300

2025-01-07T15:11+0300

dünya

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olağanüstü hal (ohal)

kar yağışı

kar fırtınası

winter storm blair

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ABD'nin doğu kesimleri, yılın ilk büyük kış fırtınası Blair'ın etkisi altında zor bir dönemden geçiyor. Şiddetli kar yağışı ve buzlanma, eyaletler arası ulaşımı felç ederken, yerel otoriteler vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.Missouri, Kansas ve Illinois gibi eyaletlerde ölümcül kazalar yaşanırken, en az 5 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın en yoğun olduğu eyaletlerden Kansas'ta, bir araba kazasında iki kişinin öldüğü bildirilirken, Teksas'ta pazartesi sabahı bir kişinin otobüs durağında soğuk havadan dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.Fırtına yolu üzerinde elektrik kesintileri yaşandı, 190 bin hane elektriksiz kaldıFırtına, özellikle Kansas City'de son 30 yılın en yoğun kar yağışını getirdi. Washington D.C. ve çevresinde kar kalınlığı 30 cm'yi bulurken, bu durum federal dairelerin ve okulların kapanmasına yol açtı. Ayrıca Virginia, Kentucky ve Indiana gibi eyaletlerde 100 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilendi.Poweroutage.us'in verilerine göre fırtına üzerindeki yollarda Salı günü erken saatlerde yaklaşık 190 bin hanenin elektriksiz kaldığı duyuruldu. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre kar ve sulu kar gün boyunca ABD'nin kuzeydoğusunun büyük bölümünde devam edecek.Uçuşlar iptal edildi, çok sayıda araç kazası meydana geldiUlaşım sektöründe de ciddi aksamalar yaşandı. Ülke genelinde yaklaşık iki bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, buzlanma nedeniyle karayollarında çok sayıda araç kazası meydana geldi. Acil durum ekipleri yolları temizlemek ve elektrik hizmetlerini yeniden sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.Missouri'de yetkililer, Pazar günü en az 365 kişinin kaza yaptığını, kazalarda düzinelerce kişinin yaralandığını ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.6 eyalette OHAL ilan edildiABD'nin Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Batı Virginia, Virginia ve Florida olmak üzere yedi eyaletinde kar fırtınası elektrik kesintilerine ve ölümlere neden olan Blair fırtınası nedeniyle 6 eyalette OHAL olduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/abdde-6-eyalette-ohal-ilan-edildi-ucak-ve-tren-seferleri-iptal-oldu-1092404628.html

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missouri

kansas

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abd, missouri, kansas, illinois, kentucky, olağanüstü hal (ohal), kar yağışı, kar fırtınası, winter storm blair