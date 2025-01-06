https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/abdde-6-eyalette-ohal-ilan-edildi-ucak-ve-tren-seferleri-iptal-oldu-1092404628.html

ABD'de 6 eyalette OHAL ilan edildi: Uçak ve tren seferleri iptal oldu

ABD'de 6 eyalette OHAL ilan edildi: Uçak ve tren seferleri iptal oldu

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan kar fırtınası nedeniyle Virginia, Batı Virginia ve Maryland eyaletlerinin tamamında, Missouri, Kentucky ve New... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T23:02+0300

2025-01-06T23:02+0300

2025-01-06T23:02+0300

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ABD genelinde geniş bir alanı etkileyen kar fırtınası, ölümlere yol açarken 6 eyalette OHAL olduğu açıklandı.ABD'nin Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Batı Virginia, Virginia ve Florida olmak üzere yedi eyaletinde kar fırtınası elektrik kesintilerine ve ölümlere neden oldu. Ülke genelinde seyahat büyük ölçüde aksama yaşarken toplam bin 841 uçuş iptal edildi ve 4 bin 135 uçuşun geciktiği ifade edildi.İnsanlar dondurucu soğuklarda ısıtıcısız ve elektriksiz kalırken yetkililer kar fırtınası nedeniyle Virginia, Batı Virginia ve Maryland eyaletlerinin tamamında, Missouri, Kentucky ve New Jersey'deki bazı bölgelerde OHAL kararı aldığını duyurdu. Eyalet yetkilileri, vatandaşlara evde kalmaları ve yolları kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

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abd, ohal, olağanüstü hal (ohal), kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar küreme, kar tatili, eyalet