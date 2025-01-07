https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/81-ile-depozito-iade-makineleri-geliyor-evdeki-bos-siselere-para-odenecek-1092435223.html

81 ile depozito iade makineleri geliyor: Evdeki boş şişelere para ödenecek

81 ile depozito iade makineleri geliyor: Evdeki boş şişelere para ödenecek

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Saha Yönetim Sistemi’nin (DSYS) hayata geçirileceğini duyurdu. 81 il ve ilçede depozito... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T18:23+0300

2025-01-07T18:23+0300

2025-01-07T18:23+0300

türkiye

ambalaj

yenebilir ambalaj

ambalaj sanayicileri derneği

çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre koruma

çevre kirliliği

çevre

şişe

pet şişe

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2025 yılında hayata geçirilmesi planlanan depozito iade makineleri ambalaj atıklarını toplayacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin atık yönetimi konusunda önemli bir adım olan Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin (DSYS) hayata geçirileceğini açıkladı. Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK ortaklığıyla kurulacak sistemle, döngüsel ekonomi temelinde atıkların ham maddeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Türkiye’de her yıl ortaya çıkan 30-35 milyon ton katı atığın yüzde 20-25’ini içecek ambalajlarının oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, DSYS ile çevre kirliliğinin önlenerek geri dönüşümde büyük bir ivme sağlanacağını vurguladı. Projenin pilot uygulaması Sakarya’dan başlayarak, 2025 sonuna kadar 85 milyon vatandaşa hizmet verecek şekilde ülke geneline yayılacak.Yeni sistemle birlikte depozito işaretli ambalajlar, makinelere iade edilerek teşvik sistemi ile geri dönüşüme kazandırılacak. Sistemin uygulanmasıyla ham madde temininde dışa bağımlılığın azalacağını ve dış ticaretin daha güçlü bir yapıya kavuşacağını ifade eden Kurum, DSYS’nin Sıfır Atık Projesi’nin en kritik adımlarından biri olduğunu belirtti. Kurum, bu sistemin ayrıca 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını da söyledi.Saha operasyonlarının etkin bir şekilde yürütüleceğini dile getiren Kurum, iade edilen her ambalaj başına e-cüzdan hesabına ödeme yapılacağını ve bu sayede sıfır atık bilincinin toplumda yaygınlaştırılacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-ozhaseki-depozito-yonetim-sisteminin-ayrintilarini-acikladi-1084580838.html

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