https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-ozhaseki-depozito-yonetim-sisteminin-ayrintilarini-acikladi-1084580838.html

Bakan Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi'nin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi'nin ayrıntılarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiyoruz. Yazılımını kendi yaptığımız Depozito Yönetim Sistemi ile... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T17:55+0300

2024-06-06T17:55+0300

2024-06-06T17:55+0300

türkiye

depozito yönetim sistemi

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

tüketici

tüketici

ambalaj

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Özhaseki, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST programına katıldı.Programda konuşan Özhaseki, çevrenin yükselen bir değer ve vicdanlı insanların üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunu söyledi.Günlük ne kadar katı atığı çevreye atılıyor?Dünya Bankası verilerine göre, insanların günlük 2,1 milyar ton katı atığı çevreye attığını, her yıl 8 milyon ton atığın okyanuslara karıştığını aktaran Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Tarım Örgütü'nün verilerine göre de bir kısım insanlar açlıkla mücadele ederken, diğer insanların ise beğenmediği 1,3 milyar ton gıdayı dışarıya attığını dile getirdi.Önümüzdeki hafta Türkiye Yüzyılı'na yakışır birkaç projeyi açıklayacaklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:Depozito Yönetim Sistemi nedir?Türkiye Çevre Ajans sitesinde yer alan bilgilere göre, Depozito Yönetim Sistemi ile tüketiciler tarafından depozito ücreti ödenerek alınan tek kullanımlık ambalajlı ürünlerin tüketimleri sonrasında oluşan boş ambalajlar iade noktalarına teslim edildiğinde depozito bedeli iade edilyor. Depozito Yönetim Sistemi'nin amacı nedir?Bu sayede toplumun atık ayırma/toplama sistemlerine doğrudan katılımı ile vatandaşların çevre farkındalığı artmakta ve at-kurtul davranışlarının önüne geçiliyor. Ulusal çapta uygulanacak Depozito Yönetim Sistemi ile yıllık yaklaşık olarak 20 milyar adet tek kullanımlık içecek ambalajının temiz bir şekilde toplanıp, üst kalitede hammadde üretmek amacıyla geri dönüşüme gönderilmesi hedefleniyor. Sistem kapsamında tek kullanımlık içecek ambalajlarının diğer atıklara karışmadan temiz bir şekilde toplanarak etkin kaynak yönetiminin sağlanması, hammadde ithalatında ve birincil hammadde kullanımında azalma gerçekleşmesi ve çevre kirliliğinin azalması; iklim değişikliği, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarına önemli katkı sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bakan-ozhaseki-vatandasin-denize-ulasimini-engelleyecek-ne-varsa-temizlige-basliyoruz-1083964035.html

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