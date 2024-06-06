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Bakan Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi'nin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi'nin ayrıntılarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiyoruz. Yazılımını kendi yaptığımız Depozito Yönetim Sistemi ile... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T17:55+0300
2024-06-06T17:55+0300
türkiye
depozito yönetim sistemi
mehmet özhaseki
mehmet özhaseki
tüketici
tüketici
ambalaj
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Özhaseki, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST programına katıldı.Programda konuşan Özhaseki, çevrenin yükselen bir değer ve vicdanlı insanların üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunu söyledi.Günlük ne kadar katı atığı çevreye atılıyor?Dünya Bankası verilerine göre, insanların günlük 2,1 milyar ton katı atığı çevreye attığını, her yıl 8 milyon ton atığın okyanuslara karıştığını aktaran Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Tarım Örgütü'nün verilerine göre de bir kısım insanlar açlıkla mücadele ederken, diğer insanların ise beğenmediği 1,3 milyar ton gıdayı dışarıya attığını dile getirdi.Önümüzdeki hafta Türkiye Yüzyılı'na yakışır birkaç projeyi açıklayacaklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:Depozito Yönetim Sistemi nedir?Türkiye Çevre Ajans sitesinde yer alan bilgilere göre, Depozito Yönetim Sistemi ile tüketiciler tarafından depozito ücreti ödenerek alınan tek kullanımlık ambalajlı ürünlerin tüketimleri sonrasında oluşan boş ambalajlar iade noktalarına teslim edildiğinde depozito bedeli iade edilyor. Depozito Yönetim Sistemi'nin amacı nedir?Bu sayede toplumun atık ayırma/toplama sistemlerine doğrudan katılımı ile vatandaşların çevre farkındalığı artmakta ve at-kurtul davranışlarının önüne geçiliyor. Ulusal çapta uygulanacak Depozito Yönetim Sistemi ile yıllık yaklaşık olarak 20 milyar adet tek kullanımlık içecek ambalajının temiz bir şekilde toplanıp, üst kalitede hammadde üretmek amacıyla geri dönüşüme gönderilmesi hedefleniyor. Sistem kapsamında tek kullanımlık içecek ambalajlarının diğer atıklara karışmadan temiz bir şekilde toplanarak etkin kaynak yönetiminin sağlanması, hammadde ithalatında ve birincil hammadde kullanımında azalma gerçekleşmesi ve çevre kirliliğinin azalması; iklim değişikliği, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarına önemli katkı sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bakan-ozhaseki-vatandasin-denize-ulasimini-engelleyecek-ne-varsa-temizlige-basliyoruz-1083964035.html
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depozito yönetim sistemi nedir? depozito yönetim sistemi nasıl işliyor? depozito yönetim sistemi'nden para kazanılıyor mu?depozito yönetim sistemi nasıl, depozito yönetim sistemi nedir, depozito yönetim sistemi'nin amacı nedir
depozito yönetim sistemi nedir? depozito yönetim sistemi nasıl işliyor? depozito yönetim sistemi'nden para kazanılıyor mu?depozito yönetim sistemi nasıl, depozito yönetim sistemi nedir, depozito yönetim sistemi'nin amacı nedir

Bakan Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi'nin ayrıntılarını açıkladı

17:55 06.06.2024
© İHA / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW146038Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW146038
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiyoruz. Yazılımını kendi yaptığımız Depozito Yönetim Sistemi ile insanların çöp olarak gördükleri her şişe ve atığın geri dönüşümünü telefonlarında hesaplarına yatmış olarak bulacaklar ve bu çöpler tabiata atılmamış olacak" dedi.
Özhaseki, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST programına katıldı.
Programda konuşan Özhaseki, çevrenin yükselen bir değer ve vicdanlı insanların üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunu söyledi.

Günlük ne kadar katı atığı çevreye atılıyor?

Dünya Bankası verilerine göre, insanların günlük 2,1 milyar ton katı atığı çevreye attığını, her yıl 8 milyon ton atığın okyanuslara karıştığını aktaran Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Tarım Örgütü'nün verilerine göre de bir kısım insanlar açlıkla mücadele ederken, diğer insanların ise beğenmediği 1,3 milyar ton gıdayı dışarıya attığını dile getirdi.
Önümüzdeki hafta Türkiye Yüzyılı'na yakışır birkaç projeyi açıklayacaklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Birisi halkımızın denizlere erişimini engelleyen ne varsa hepsini ortadan kaldıracağımız 'Denizler halkındır' sloganıyla ifade ettiğimiz konu. İkincisi özellikle Depozito Yönetim Sistemi. Sadece su içerken kullandığımız, basit içecek olarak elimize alıp, günde birkaç kez tüketip dışarıya attığımız o şişe, pet ve camların Türkiye'deki yıllık kullanım miktarını söylüyorum, 20 milyar adet. Bunlar tabiatta kolay kolay erimiyor. Her birisi bizim başımıza bela olarak bekliyor. Şimdi Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiyoruz. Bu yıl onu da başaracağız. Yazılımını kendi yaptığımız Depozito Yönetim Sistemi ile insanların çöp olarak gördükleri her şişe ve atığın geri dönüşümünü telefonlarında hesaplarına yatmış olarak bulacaklar ve bu çöpler tabiata atılmamış olacak. Onları da toplamış olacağız."

Depozito Yönetim Sistemi nedir?

Türkiye Çevre Ajans sitesinde yer alan bilgilere göre, Depozito Yönetim Sistemi ile tüketiciler tarafından depozito ücreti ödenerek alınan tek kullanımlık ambalajlı ürünlerin tüketimleri sonrasında oluşan boş ambalajlar iade noktalarına teslim edildiğinde depozito bedeli iade edilyor.

Depozito Yönetim Sistemi'nin amacı nedir?

Bu sayede toplumun atık ayırma/toplama sistemlerine doğrudan katılımı ile vatandaşların çevre farkındalığı artmakta ve at-kurtul davranışlarının önüne geçiliyor.
Ulusal çapta uygulanacak Depozito Yönetim Sistemi ile yıllık yaklaşık olarak 20 milyar adet tek kullanımlık içecek ambalajının temiz bir şekilde toplanıp, üst kalitede hammadde üretmek amacıyla geri dönüşüme gönderilmesi hedefleniyor. Sistem kapsamında tek kullanımlık içecek ambalajlarının diğer atıklara karışmadan temiz bir şekilde toplanarak etkin kaynak yönetiminin sağlanması, hammadde ithalatında ve birincil hammadde kullanımında azalma gerçekleşmesi ve çevre kirliliğinin azalması; iklim değişikliği, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarına önemli katkı sağlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
TÜRKİYE
Bakan Özhaseki: Vatandaşın denize ulaşımını engelleyecek ne varsa temizliğe başlıyoruz
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