https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/71lik-tibet-depremi-putinden-siye-bassagligi-mesaji-1092427430.html

7.1'lik Tibet depremi: Putin'den Şi'ye başsağlığı mesajı

7.1'lik Tibet depremi: Putin'den Şi'ye başsağlığı mesajı

Sputnik Türkiye

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi 7.1 şiddetindeki depremle sarsıldı. Putin, en az 95 kişinin hayatını kaybettiği doğal afet nedeniyle Şi'ye başsağlığı mesajı... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T14:33+0300

2025-01-07T14:33+0300

2025-01-07T14:33+0300

dünya

çin devlet başkanı şi cinping

tibet

çin

tibet özerk bölgesi

deprem

rusya

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tibet-Nepal sınırı yakınlarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e başsağlığı diledi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Çinli mevkidaşına taziye telgrafı gönderdi.Rus lider, mesajında "Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki depremin trajik sonuçları nedeniyle en içten taziyelerimi kabul edin" ifadelerini kullandı.Rusya'nın söz konusu doğal afet sonucu akraba ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını kaydeden Putin, tüm yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ettiklerini belirtti.Bugün sabah saatlerinde Tibet-Nepal sınırı yakınlarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Deprem, özellikle Dingri ilçesi ve çevresinde büyük hasara yol açarken, sarsıntılar Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedilmişti.Deprem nedeniyle en az 95 kişi yaralanmış, 130 kişi de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/tibeti-71-buyuklugunde-deprem-vurdu-hindistan-bile-hissetti-cok-sayida-bina-yikildi-en-az-9-kisi-1092409620.html

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