2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Dünyada ve Türkiye’de 2025 ekonomi tahminleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye’de kartlı harcamalarda büyüme hızı düştü
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İlginç ve yaratıcı hobiler nelerdir
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/2025-aile-yili-ilan-edildi-ozel-logo-tasarlandi-1092422231.html
2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı
2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T13:28+0300
2025-01-07T13:28+0300
türkiye
aile
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir
mahinur özdemir göktaş
doğum
aile yılı
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092423693_0:1:746:420_1920x0_80_0_0_a4e98174ed789d22ceb3df596e4ee3c4.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Aile Yılının ilk kez 1994’te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs’ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatarak, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.Göktaş, Türkiye’de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:'Aile Yılı'na özel logo tasarlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilanının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurmanın önemine dikkati çekmek amacıyla anne, baba ve üç çocuktan oluşan "aile" logosu tasarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-goktas-dogurganlik-oranlarinin-yukselmesi-icin-ozel-calismalar-yurutuyoruz-1085937623.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092423693_92:0:652:420_1920x0_80_0_0_13cd8906cdc10b46d8af06219485372f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, mahinur özdemir göktaş, doğum, aile yılı, recep tayyip erdoğan
aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, mahinur özdemir göktaş, doğum, aile yılı, recep tayyip erdoğan

2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı

13:28 07.01.2025
'Aile Yılı'na özel logo tasarlandı
'Aile Yılı'na özel logo tasarlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler vereceklerini belirtti. Göktaş, "Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Aile Yılının ilk kez 1994’te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs’ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatarak, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.
Göktaş, Türkiye’de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo diğer başka hususların yanında Ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025’i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle ‘Aile Yılı’ olarak ilan ediyoruz."

'Aile Yılı'na özel logo tasarlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilanının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurmanın önemine dikkati çekmek amacıyla anne, baba ve üç çocuktan oluşan "aile" logosu tasarlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
TÜRKİYE
Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz
17 Temmuz 2024, 14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала