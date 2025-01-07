https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/2025-aile-yili-ilan-edildi-ozel-logo-tasarlandi-1092422231.html

2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı

2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T13:28+0300

2025-01-07T13:28+0300

2025-01-07T13:28+0300

türkiye

aile

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir

mahinur özdemir göktaş

doğum

aile yılı

recep tayyip erdoğan

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Aile Yılının ilk kez 1994’te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs’ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatarak, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.Göktaş, Türkiye’de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:'Aile Yılı'na özel logo tasarlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilanının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurmanın önemine dikkati çekmek amacıyla anne, baba ve üç çocuktan oluşan "aile" logosu tasarlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-goktas-dogurganlik-oranlarinin-yukselmesi-icin-ozel-calismalar-yurutuyoruz-1085937623.html

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aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, mahinur özdemir göktaş, doğum, aile yılı, recep tayyip erdoğan