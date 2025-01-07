https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/2025-aile-yili-ilan-edildi-ozel-logo-tasarlandi-1092422231.html
2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı
2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T13:28+0300
2025-01-07T13:28+0300
2025-01-07T13:28+0300
türkiye
aile
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir
mahinur özdemir göktaş
doğum
aile yılı
recep tayyip erdoğan
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Aile Yılının ilk kez 1994’te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs’ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatarak, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.Göktaş, Türkiye’de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:'Aile Yılı'na özel logo tasarlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilanının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurmanın önemine dikkati çekmek amacıyla anne, baba ve üç çocuktan oluşan "aile" logosu tasarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-goktas-dogurganlik-oranlarinin-yukselmesi-icin-ozel-calismalar-yurutuyoruz-1085937623.html
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aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, mahinur özdemir göktaş, doğum, aile yılı, recep tayyip erdoğan
aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, mahinur özdemir göktaş, doğum, aile yılı, recep tayyip erdoğan
2025 'Aile Yılı' ilan edildi: Özel logo tasarlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler vereceklerini belirtti. Göktaş, "Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Aile Yılının ilk kez 1994’te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs’ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatarak, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.
Göktaş, Türkiye’de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo diğer başka hususların yanında Ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025’i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle ‘Aile Yılı’ olarak ilan ediyoruz."
'Aile Yılı'na özel logo tasarlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilanının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurmanın önemine dikkati çekmek amacıyla anne, baba ve üç çocuktan oluşan "aile" logosu tasarlandı.