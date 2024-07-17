https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-goktas-dogurganlik-oranlarinin-yukselmesi-icin-ozel-calismalar-yurutuyoruz-1085937623.html

Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz

Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de genç nüfusun artması, doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürüttüklerini... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T14:19+0300

2024-07-17T14:19+0300

2024-07-17T14:19+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

genç nüfus

doğum oranı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da Valiliği ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.Kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Vahdettin Özkan'dan bilgi alan Göktaş, yaptığı açıklamada, hizmet siyasetini sürdürmenin en büyük vazifelerinden biri olduğunu dile getirdi.Bakanlık olarak hizmet alanlarına giren her konuda toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirten Göktaş, "Bu amaç doğrultusunda Konya'da vatandaşlarımıza dokunan pek çok yeniliğe imza attık. Şu an Konya'da 12 sosyal hizmet merkezimizle hemşerilerimize hizmet sunuyoruz" dedi.Aile Sosyal Destek Programı ile Konya'da 156 bin haneye ulaştıklarını anlatan Göktaş, finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleriyle 26 bin kadına da destek olduklarını söyledi.Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasının önemine işaret ederek, Konya'da evde bakım hizmetinden 13 bin 438 kişinin faydalandığını bildirdi.'Konya, doğurganlık oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde'Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımını önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:'Vatandaşımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'Selçuklu ilçesinde otizmli bireylerin eğitimine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Sobe Vakfını da ziyaret edeceğine değinen Göktaş şu cümleleri kaydetti:Göktaş, Meram ve Seydişehir'de çalışmaları devam eden 2 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin en kısa sürede hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/dogurganlik-hizi-dusuyor-turkiye-nufusu-2100de-50-milyonun-altina-dusebilir-1085735874.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, genç nüfus, doğum oranı