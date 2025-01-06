https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/van-bahcesarayda-egitime-ara-verildi-1092373666.html
Van Bahçesaray'da eğitime ara verildi
Van Bahçesaray'da eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 06 Ocak Pazartesi 1 gün ara verildi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T02:16+0300
2025-01-06T02:16+0300
2025-01-06T02:16+0300
türkiye
okul
van
kar yağışı
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Van'da Bahçesaray Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/elazigda-kayak-merkezi-yolunda-mahsur-kalan-araclar-kurtarildi-1092373557.html
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okul, van, kar yağışı
Van Bahçesaray'da eğitime ara verildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 06 Ocak Pazartesi 1 gün ara verildi.
Van'da Bahçesaray Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.