https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/van-bahcesarayda-egitime-ara-verildi-1092373666.html

Van Bahçesaray'da eğitime ara verildi

Van Bahçesaray'da eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 06 Ocak Pazartesi 1 gün ara verildi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T02:16+0300

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türkiye

okul

van

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Van'da Bahçesaray Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.

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türkiye

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