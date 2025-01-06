https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/elazigda-kayak-merkezi-yolunda-mahsur-kalan-araclar-kurtarildi-1092373557.html
Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Olumsuzluklara karşı kent genelinde ekipler teyakkuz halinde. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T00:41+0300
2025-01-06T00:41+0300
2025-01-06T00:41+0300
türkiye
kar
kar yağışı
elazığ
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu kardan temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.Elazığ genelinde karla mücadele kapsamında olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/istanbula-kar-geliyor-prof-dr-orhan-sen-net-tarih-verdi-1092368381.html
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kar, kar yağışı, elazığ
Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Olumsuzluklara karşı kent genelinde ekipler teyakkuz halinde.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu kardan temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.
Elazığ genelinde karla mücadele kapsamında olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekliyor.