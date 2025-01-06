https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/elazigda-kayak-merkezi-yolunda-mahsur-kalan-araclar-kurtarildi-1092373557.html

Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Olumsuzluklara karşı kent genelinde ekipler teyakkuz halinde. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T00:41+0300

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2025-01-06T00:41+0300

türkiye

kar

kar yağışı

elazığ

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu kardan temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.Elazığ genelinde karla mücadele kapsamında olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/istanbula-kar-geliyor-prof-dr-orhan-sen-net-tarih-verdi-1092368381.html

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kar, kar yağışı, elazığ