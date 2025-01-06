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Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Olumsuzluklara karşı kent genelinde ekipler teyakkuz halinde. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu kardan temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.Elazığ genelinde karla mücadele kapsamında olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekliyor.
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kar, kar yağışı, elazığ
kar, kar yağışı, elazığ

Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

00:41 06.01.2025
© AA / İl Özel İdaresiElazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA / İl Özel İdaresi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Olumsuzluklara karşı kent genelinde ekipler teyakkuz halinde.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu kardan temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.
Elazığ genelinde karla mücadele kapsamında olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekliyor.
Meteoroloji kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
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