https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ferdi-tayfurun-mirasi-aciklandi-yarim-adasina-paha-bicilemiyor-1092370234.html
Ferdi Tayfur'un mirası açıklandı: Yarım adasına paha biçilemiyor
Ferdi Tayfur'un mirası açıklandı: Yarım adasına paha biçilemiyor
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm ülkeyi yasa boğan ünlü ismin defin... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T20:13+0300
2025-01-05T20:13+0300
2025-01-05T20:17+0300
türkiye
ferdi tayfur
miras
ada
gayrimenkul
emlak
marmaris
muğla
muğla valiliği
muğla vergi dairesi
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Vefat eden arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden sonra kişisel serveti gündem oldu.Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur rahatsızlanarak Antalya'da tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan ünlü isim 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Vefatı sonrası gündeme gelen mirası ise bir çok kişiyi şaşırttı. Marmaris Manşet Gazetesi'ne göre; Tayfur’un Adana’da 50 dairesi, İstanbul’da 6 villa ve 30 dairesi, Marmaris’te ise paha biçilemeyen bir yarım adası olduğu ortaya çıktı.Ferdi Tayfur'un gayrimenkul serveti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rtukten-ferdi-tayfur-yorumuna-tepki-sanatcimiza-yapilan-terbiye-disi-davranis-incelenmektedir-1092337175.html
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muğla
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ferdi tayfur, miras, ada, gayrimenkul, emlak, marmaris, muğla, muğla valiliği, muğla vergi dairesi, adana, istanbul
ferdi tayfur, miras, ada, gayrimenkul, emlak, marmaris, muğla, muğla valiliği, muğla vergi dairesi, adana, istanbul
Ferdi Tayfur'un mirası açıklandı: Yarım adasına paha biçilemiyor
20:13 05.01.2025 (güncellendi: 20:17 05.01.2025)
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm ülkeyi yasa boğan ünlü ismin defin işlemlerinden sonra kişisel serveti ortaya çıktı. Tayfur’un Adana’da 50 daire, İstanbul’da 6 villa ve 30 daire, Marmaris’te ise yarım adası olduğu ortaya çıktı.
Vefat eden arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden sonra kişisel serveti gündem oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur rahatsızlanarak Antalya'da tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan ünlü isim 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Vefatı sonrası gündeme gelen mirası ise bir çok kişiyi şaşırttı. Marmaris Manşet Gazetesi'ne göre; Tayfur’un Adana’da 50 dairesi, İstanbul’da 6 villa ve 30 dairesi, Marmaris’te ise paha biçilemeyen bir yarım adası olduğu ortaya çıktı.
Ferdi Tayfur'un gayrimenkul serveti
İstanbul:
6 villa ve 30 daire
Marmaris:
Yarımada, Cennet Adası'ndaki mülk, Göktel Villaları, çeşitli taşınmazlar
İnşaat sektörü:
Ortak olduğu yatırımlar (Bilinmeyen)