https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ferdi-tayfurun-mirasi-aciklandi-yarim-adasina-paha-bicilemiyor-1092370234.html

Ferdi Tayfur'un mirası açıklandı: Yarım adasına paha biçilemiyor

Ferdi Tayfur'un mirası açıklandı: Yarım adasına paha biçilemiyor

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm ülkeyi yasa boğan ünlü ismin defin... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

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Vefat eden arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden sonra kişisel serveti gündem oldu.Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur rahatsızlanarak Antalya'da tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan ünlü isim 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Vefatı sonrası gündeme gelen mirası ise bir çok kişiyi şaşırttı. Marmaris Manşet Gazetesi'ne göre; Tayfur’un Adana’da 50 dairesi, İstanbul’da 6 villa ve 30 dairesi, Marmaris’te ise paha biçilemeyen bir yarım adası olduğu ortaya çıktı.Ferdi Tayfur'un gayrimenkul serveti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/rtukten-ferdi-tayfur-yorumuna-tepki-sanatcimiza-yapilan-terbiye-disi-davranis-incelenmektedir-1092337175.html

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ferdi tayfur, miras, ada, gayrimenkul, emlak, marmaris, muğla, muğla valiliği, muğla vergi dairesi, adana, istanbul