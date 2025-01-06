https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ukomenin-karari-bekleniyor-istanbulda-toplu-tasimaya-zam-geliyor-iste-beklenen-yeni-tarife-1092384015.html

UKOME'nin kararı bekleniyor: İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor, işte beklenen yeni tarife

UKOME'nin kararı bekleniyor: İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor, işte beklenen yeni tarife

Sputnik Türkiye

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılması planlanan zam oranı bugün netleşiyor. Toplu taşıma zammı için UKOME toplandı ve İBB'nin yüzde 50 zam teklifi... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T11:08+0300

2025-01-06T11:08+0300

2025-01-06T11:08+0300

ekonomi

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toplu taşıma

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İstanbul’da yeni yılda geçerli olacak toplu taşıma ücret tarifesi için beklenen UKOME toplantısı gerçekleştiriliyor. Daha önce 26 Aralık’ta yapılması planlanan ancak ertelenen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından önerilen yüzde 55 zam teklifi değerlendirilecek.Akbil abonman ücreti ne kadar olacak?İBB’nin alt komisyonlara sunduğu teklife göre, toplu taşımada tam biniş ücreti 20 TL’den 31 TL’ye yükselebilir. Ayrıca, zam oranının abonman fiyatlarına yansıtılması durumunda, 180 biletlik abonman ücreti 2 bin 433 TL’ye ulaşacak. Bu artış, toplu taşıma kullanan milyonlarca İstanbullu için bütçeleri zorlayıcı bir etki yaratabilir.UKOME toplantısı öncesinde zam oranlarının yüzde 30 seviyesinde tutulması da olasılıklar arasında yer alıyor. Eğer bu oran kabul edilirse, İstanbulkart ile tek geçiş ücreti 26 TL olacak. Bu durumda 180 binişlik abonman fiyatı ise yaklaşık 2 bin 70 TL seviyesine yükselecek.Toplu taşımaya zam ne kadar oldu?İstanbul’da toplu taşıma ücret tarifesi en son Ağustos 2024’te zamlanmıştı. Yeni bir zam kararı alınması, özellikle ekonomik koşulların zorlu geçtiği bir dönemde şehir sakinlerini etkileyecek önemli bir gelişme olacak.İstanbul'da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak?UKOME toplantısında alınacak kararların ardından yeni toplu taşıma ücret tarifesi 13 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Bu nedenle, zam oranları ve yeni fiyatlar İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html

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