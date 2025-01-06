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UKOME'nin kararı bekleniyor: İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor, işte beklenen yeni tarife
UKOME'nin kararı bekleniyor: İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor, işte beklenen yeni tarife
Sputnik Türkiye
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılması planlanan zam oranı bugün netleşiyor. Toplu taşıma zammı için UKOME toplandı ve İBB'nin yüzde 50 zam teklifi... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T11:08+0300
2025-01-06T11:08+0300
ekonomi
ukome
zam
toplu taşıma
taksi
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akbil
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İstanbul’da yeni yılda geçerli olacak toplu taşıma ücret tarifesi için beklenen UKOME toplantısı gerçekleştiriliyor. Daha önce 26 Aralık’ta yapılması planlanan ancak ertelenen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından önerilen yüzde 55 zam teklifi değerlendirilecek.Akbil abonman ücreti ne kadar olacak?İBB’nin alt komisyonlara sunduğu teklife göre, toplu taşımada tam biniş ücreti 20 TL’den 31 TL’ye yükselebilir. Ayrıca, zam oranının abonman fiyatlarına yansıtılması durumunda, 180 biletlik abonman ücreti 2 bin 433 TL’ye ulaşacak. Bu artış, toplu taşıma kullanan milyonlarca İstanbullu için bütçeleri zorlayıcı bir etki yaratabilir.UKOME toplantısı öncesinde zam oranlarının yüzde 30 seviyesinde tutulması da olasılıklar arasında yer alıyor. Eğer bu oran kabul edilirse, İstanbulkart ile tek geçiş ücreti 26 TL olacak. Bu durumda 180 binişlik abonman fiyatı ise yaklaşık 2 bin 70 TL seviyesine yükselecek.Toplu taşımaya zam ne kadar oldu?İstanbul’da toplu taşıma ücret tarifesi en son Ağustos 2024’te zamlanmıştı. Yeni bir zam kararı alınması, özellikle ekonomik koşulların zorlu geçtiği bir dönemde şehir sakinlerini etkileyecek önemli bir gelişme olacak.İstanbul'da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak?UKOME toplantısında alınacak kararların ardından yeni toplu taşıma ücret tarifesi 13 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Bu nedenle, zam oranları ve yeni fiyatlar İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html
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istanbul toplu taşıma zammı, ukome toplantısı, ibb zam teklifi, yüzde 55 zam teklifi, toplu taşıma ücret tarifesi, tek geçiş ücreti 31 tl, istanbulkart zam oranı, toplu ulaşım abonman fiyatları, 2025 toplu taşıma zammı, istanbul ulaşım zamları, toplu taşıma fiyatları ne kadar, toplu taşıma zam oranı, istanbul’da toplu taşıma ücretleri ne kadar olacak, toplu taşıma zammı yüzde kaç olacak, ibb toplu taşıma zammı teklif etti mi, 31 tl tek geçiş ücreti doğru mu, ukome toplantısında zam kararı çıktı mı, toplu taşıma abonman fiyatları ne kadar, istanbulkart ile toplu taşıma fiyatı, toplu taşıma zamları ne zaman yürürlüğe girecek, yeni toplu taşıma ücretleri 2025, toplu taşıma zammı hangi tarihte uygulanacak

UKOME'nin kararı bekleniyor: İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor, işte beklenen yeni tarife

11:08 06.01.2025
© AAToplu taşıma
Toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yapılması planlanan zam oranı bugün netleşiyor. Toplu taşıma zammı için UKOME toplandı ve İBB'nin yüzde 50 zam teklifi değerlendirilecek. Tek geçiş ücretinin 31 TL’ye, 180 binişlik abonman fiyatının 2 bin 433 TL’ye yükselmesi gündemde. Peki, toplu ulaşıma zam ne zaman geçerli?
İstanbul’da yeni yılda geçerli olacak toplu taşıma ücret tarifesi için beklenen UKOME toplantısı gerçekleştiriliyor. Daha önce 26 Aralık’ta yapılması planlanan ancak ertelenen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından önerilen yüzde 55 zam teklifi değerlendirilecek.

Akbil abonman ücreti ne kadar olacak?

İBB’nin alt komisyonlara sunduğu teklife göre, toplu taşımada tam biniş ücreti 20 TL’den 31 TL’ye yükselebilir. Ayrıca, zam oranının abonman fiyatlarına yansıtılması durumunda, 180 biletlik abonman ücreti 2 bin 433 TL’ye ulaşacak. Bu artış, toplu taşıma kullanan milyonlarca İstanbullu için bütçeleri zorlayıcı bir etki yaratabilir.
UKOME toplantısı öncesinde zam oranlarının yüzde 30 seviyesinde tutulması da olasılıklar arasında yer alıyor. Eğer bu oran kabul edilirse, İstanbulkart ile tek geçiş ücreti 26 TL olacak. Bu durumda 180 binişlik abonman fiyatı ise yaklaşık 2 bin 70 TL seviyesine yükselecek.

Toplu taşımaya zam ne kadar oldu?

İstanbul’da toplu taşıma ücret tarifesi en son Ağustos 2024’te zamlanmıştı. Yeni bir zam kararı alınması, özellikle ekonomik koşulların zorlu geçtiği bir dönemde şehir sakinlerini etkileyecek önemli bir gelişme olacak.

İstanbul'da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak?

UKOME toplantısında alınacak kararların ardından yeni toplu taşıma ücret tarifesi 13 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Bu nedenle, zam oranları ve yeni fiyatlar İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor.
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