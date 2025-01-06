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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/uaea-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirdigini-dogruladi-iki-patlama-meydana-geldi-1092377831.html
UAEA, Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırdığını doğruladı: 'İki patlama meydana geldi'
UAEA, Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırdığını doğruladı: 'İki patlama meydana geldi'
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) yakınında iki patlamanın meydana geldiğini belirtti. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T08:25+0300
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Zaporojye NGS yönetimi, Ukrayna ordusuna ati insansız hava aracının (İHA), dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörüne ev sahipliği yapan ‘G’ blokunun çatısına çarptığını duyurdu.UAEA’dan yapılan açıklamada, “UAEA çalışanları bugün Zaporojye nükleer güç santrali yakınlarında şiddetli patlamalar olduğunu bildirdi. Bu da santralin eğitim merkezine bir İHA saldırısı düzenlendiği haberlerini doğruluyor” ifadesine yer verildi.Olayların 5 Ocak Pazar günü saat 12.45 ve 15.45’te meydana geldiği belirtilirken herhangi bir hasara ilişkin bilgi verilmedi.Açıklamada, “UAEA ekibi ayrıca birkaç kez sahadan makineli tüfek ateşi duyulduğunu da bildirdi” dendi.Ajansın aktardığına göre, santrale çeşitli mesafelerde meydana gelen çok sayıda patlama dahil santral çevresindeki çatışmaların yoğunluğu son 24 saat içinde arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-bolgelerinde-gece-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1092376400.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, rusya, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, rusya, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha

UAEA, Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırdığını doğruladı: 'İki patlama meydana geldi'

08:25 06.01.2025 (güncellendi: 08:32 06.01.2025)
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) yakınında iki patlamanın meydana geldiğini belirtti.
Zaporojye NGS yönetimi, Ukrayna ordusuna ati insansız hava aracının (İHA), dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörüne ev sahipliği yapan ‘G’ blokunun çatısına çarptığını duyurdu.
UAEA’dan yapılan açıklamada, “UAEA çalışanları bugün Zaporojye nükleer güç santrali yakınlarında şiddetli patlamalar olduğunu bildirdi. Bu da santralin eğitim merkezine bir İHA saldırısı düzenlendiği haberlerini doğruluyor” ifadesine yer verildi.
Olayların 5 Ocak Pazar günü saat 12.45 ve 15.45’te meydana geldiği belirtilirken herhangi bir hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Açıklamada, “UAEA ekibi ayrıca birkaç kez sahadan makineli tüfek ateşi duyulduğunu da bildirdi” dendi.
Ajansın aktardığına göre, santrale çeşitli mesafelerde meydana gelen çok sayıda patlama dahil santral çevresindeki çatışmaların yoğunluğu son 24 saat içinde arttı.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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