https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/uaea-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirdigini-dogruladi-iki-patlama-meydana-geldi-1092377831.html

UAEA, Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırdığını doğruladı: 'İki patlama meydana geldi'

UAEA, Ukrayna'nın Zaporojye NGS'ye saldırdığını doğruladı: 'İki patlama meydana geldi'

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye nükleer güç santrali (NGS) yakınında iki patlamanın meydana geldiğini belirtti. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T08:25+0300

2025-01-06T08:25+0300

2025-01-06T08:32+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

uaea

rusya

zaporojye

zaporojye nükleer güç santrali

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Zaporojye NGS yönetimi, Ukrayna ordusuna ati insansız hava aracının (İHA), dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörüne ev sahipliği yapan ‘G’ blokunun çatısına çarptığını duyurdu.UAEA’dan yapılan açıklamada, “UAEA çalışanları bugün Zaporojye nükleer güç santrali yakınlarında şiddetli patlamalar olduğunu bildirdi. Bu da santralin eğitim merkezine bir İHA saldırısı düzenlendiği haberlerini doğruluyor” ifadesine yer verildi.Olayların 5 Ocak Pazar günü saat 12.45 ve 15.45’te meydana geldiği belirtilirken herhangi bir hasara ilişkin bilgi verilmedi.Açıklamada, “UAEA ekibi ayrıca birkaç kez sahadan makineli tüfek ateşi duyulduğunu da bildirdi” dendi.Ajansın aktardığına göre, santrale çeşitli mesafelerde meydana gelen çok sayıda patlama dahil santral çevresindeki çatışmaların yoğunluğu son 24 saat içinde arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-bolgelerinde-gece-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1092376400.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, rusya, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha