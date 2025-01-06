https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-bolgelerinde-gece-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1092376400.html

Rusya bölgelerinde gece 12 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 12 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 12 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T07:28+0300

2025-01-06T07:28+0300

2025-01-06T07:35+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece görev başındaki hava savuma sistemlerinin 12 Ukrayna İHA’sını vurduğu bildirildi.Hava hedeflerinin 7’si Kursk Bölgesi’nde engellenirken Belgorod Bölgesi’nde 2, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kırım’da bir İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinde-2-saldiri-girisimi-bastirildi-kievin-zayiati-50-bine-dayandi-1092366678.html

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