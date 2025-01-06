https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-bolgelerinde-gece-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1092376400.html
Rusya bölgelerinde gece 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 12 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T07:28+0300
2025-01-06T07:28+0300
2025-01-06T07:35+0300
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece görev başındaki hava savuma sistemlerinin 12 Ukrayna İHA’sını vurduğu bildirildi.Hava hedeflerinin 7’si Kursk Bölgesi’nde engellenirken Belgorod Bölgesi’nde 2, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kırım’da bir İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinde-2-saldiri-girisimi-bastirildi-kievin-zayiati-50-bine-dayandi-1092366678.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, bryansk, belgorod, kırım
Rusya bölgelerinde gece 12 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:28 06.01.2025 (güncellendi: 07:35 06.01.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 12 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece görev başındaki hava savuma sistemlerinin 12 Ukrayna İHA’sını vurduğu bildirildi.
Hava hedeflerinin 7’si Kursk Bölgesi’nde engellenirken Belgorod Bölgesi’nde 2, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kırım’da bir İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıları başarıyla püskürtüyor.