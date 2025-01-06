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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/turkiye-genelinde-gayrimenkul-satislari-artti-istanbul-ilk-sirada--1092389869.html
Türkiye genelinde gayrimenkul satışları arttı: İstanbul ilk sırada
Türkiye genelinde gayrimenkul satışları arttı: İstanbul ilk sırada
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde 2024 yılında gayrimenkul satışları bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükseldi. En çok gayrimenkul satılan il... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T12:59+0300
2025-01-06T13:00+0300
ekonomi
gayrimenkul
satılık ev
tapu
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Türkiye genelinde 2024 yılında 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satılırken, elde edilen tapu harcı geliri 96 milyar 133 milyon lirayı aştı. Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 oldu. Bu rakam, önceki yıl 18 milyon 285 bin 900 seviyesindeydi.En yüksek işlem aralık ayında yapıldıGeçen yıl tapuda gerçekleştirilen işlemlerin 3 milyon 65 bin 872'sini gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla, ticari taşınmaz vb.) satışları oluştururken, 1 milyon 354 bin 35'ini ipotek, 477 bin 974'ünü intikal, 110 bin 238'ini düzeltme, 70 bin 719'unu kamulaştırma, 55 bin 556'sını ayırma oluşturdu. Diğer işlemler 13 milyonu aşarken, tapuda taksim, bağış, birleştirme, trampa, ölünceye kadar bakma akdi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi, intifa hakkından feragat gibi işlemler de gerçekleştirildi.En yüksek işlemin yapıldığı ay 2 milyon 72 binle aralık olurken, bu sayı haziranda 1 milyon 75 binde kaldı.Tapu harcı gelirinde yüzde 60 artış yaşandıGeçen yıl Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2023'e göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükselirken, bu satışlardan elde edilen harç geliri 91 milyar 595 milyon lirayı aştı. Diğer işlemlerle birlikte 2024 genelinde elde edilen toplam tapu harç geliri ise önceki yıla göre yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçti.En yüksek tapu harcı elde edilen ay 16 milyar 13 milyon lirayla aralık olurken, onu 10,4 milyar lirayla kasım, 10,2 milyar lirayla ekim takip etti. En düşük ay ise 5 milyar 199 milyon lirayla ocak oldu.Yıllara göre gayrimenkul satışları ise şöyle:"2023'te 2 milyon 949 bin 437, 2022'de 3 milyon 234 bin 200, 2021 yılında 3 milyon 20 bin 225, 2020'de ise 2 milyon 754 bin 550."En yüksek satış adedi ve harç geliri İstanbul'daGeçen yıl en çok gayrimenkul satılan kent 357 bin 873'le İstanbul olurken, onu 209 bin 244 ile Ankara, 144 bin 183 ile İzmir takip etti.İstanbul tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen gelirde de ilk sırada yer aldı. Bu rakam İstanbul'da 27,5 milyar lirayı aşarken, Ankara'da 9,8 milyar lira, İzmir'de 6,5 milyar lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/kiralik-emlakta-buyuk-degisiklik-bugun-basladi-e-devlet-uzerinden-gayrimenkul-yetkilendirme-nasil-1092266296.html
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gayrimenkul, satılık ev, tapu, istanbul, ankara, izmir
gayrimenkul, satılık ev, tapu, istanbul, ankara, izmir

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları arttı: İstanbul ilk sırada

12:59 06.01.2025 (güncellendi: 13:00 06.01.2025)
© AAGayrimenkul
Gayrimenkul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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Türkiye genelinde 2024 yılında gayrimenkul satışları bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükseldi. En çok gayrimenkul satılan il İstanbul oldu.
Türkiye genelinde 2024 yılında 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satılırken, elde edilen tapu harcı geliri 96 milyar 133 milyon lirayı aştı. Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 oldu. Bu rakam, önceki yıl 18 milyon 285 bin 900 seviyesindeydi.

En yüksek işlem aralık ayında yapıldı

Geçen yıl tapuda gerçekleştirilen işlemlerin 3 milyon 65 bin 872'sini gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla, ticari taşınmaz vb.) satışları oluştururken, 1 milyon 354 bin 35'ini ipotek, 477 bin 974'ünü intikal, 110 bin 238'ini düzeltme, 70 bin 719'unu kamulaştırma, 55 bin 556'sını ayırma oluşturdu. Diğer işlemler 13 milyonu aşarken, tapuda taksim, bağış, birleştirme, trampa, ölünceye kadar bakma akdi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi, intifa hakkından feragat gibi işlemler de gerçekleştirildi.
En yüksek işlemin yapıldığı ay 2 milyon 72 binle aralık olurken, bu sayı haziranda 1 milyon 75 binde kaldı.

Tapu harcı gelirinde yüzde 60 artış yaşandı

Geçen yıl Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2023'e göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükselirken, bu satışlardan elde edilen harç geliri 91 milyar 595 milyon lirayı aştı. Diğer işlemlerle birlikte 2024 genelinde elde edilen toplam tapu harç geliri ise önceki yıla göre yüzde 60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı geçti.
En yüksek tapu harcı elde edilen ay 16 milyar 13 milyon lirayla aralık olurken, onu 10,4 milyar lirayla kasım, 10,2 milyar lirayla ekim takip etti. En düşük ay ise 5 milyar 199 milyon lirayla ocak oldu.
Yıllara göre gayrimenkul satışları ise şöyle:
"2023'te 2 milyon 949 bin 437, 2022'de 3 milyon 234 bin 200, 2021 yılında 3 milyon 20 bin 225, 2020'de ise 2 milyon 754 bin 550."

En yüksek satış adedi ve harç geliri İstanbul'da

Geçen yıl en çok gayrimenkul satılan kent 357 bin 873'le İstanbul olurken, onu 209 bin 244 ile Ankara, 144 bin 183 ile İzmir takip etti.
İstanbul tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen gelirde de ilk sırada yer aldı. Bu rakam İstanbul'da 27,5 milyar lirayı aşarken, Ankara'da 9,8 milyar lira, İzmir'de 6,5 milyar lira oldu.
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