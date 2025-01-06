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Türkiye 'donuyor' Meteoroloji alarm vererek duyurdu: Lapa lapa kar geliyor
Türkiye 'donuyor' Meteoroloji alarm vererek duyurdu: Lapa lapa kar geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ocak hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, bazı bölgelerde... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T07:02+0300
2025-01-06T07:02+0300
meteoroloji
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin doğu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere çok sayıda ilde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.Yağışlar, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis gibi hava olayları görülecek.İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da yaşayanların merak ettiği "İstanbul’a kar ne zaman yağacak?" sorusuna CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi. Şen, kar yağışının Ocak ayının ortalarına doğru beklendiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:"İstanbul’un kışı Ocak ve Şubat aylarında olur. Aralık ayında kar yağışı nadiren görülür. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında kar yağdı. 10-11 Ocak’ta kar yağışı bekleniyordu ancak sistem gecikti. İstanbul’a kar muhakkak gelecek, ama bu Ocak ortalarını bulacak."Salı’dan i̇tibaren sıcaklık artıyorBu hafta kar yağışı beklenmiyor, ancak Salı gününden itibaren lodos etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları 4-5 derece artarak 15-16 dereceye kadar yükselecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kar yağışı devam edecek.Bölgelere göre hava durumuUyarılar: Dikkatli ve tedbirli olunKuvvetli Yağış Uyarısı: Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve heyelan riskine karşı önlem alınmalı.Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar DurumuBugün hava nasıl olacak?Marmara’da pus ve sis etkili olacakMarmara Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.Ege Bölgesi sakin ama pusluEge’de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.Akdeniz’de fırtına alarmıAkdeniz’in doğusu bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Doğu Akdeniz’de fırtına beklenirken, sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.İç Anadolu’da kar yağışı uyarısıİç Anadolu’da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara çevresi ve doğu kesimlerde akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riskiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.Karadeniz kıyılarında sağanak yağışBatı ve Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.Güneydoğu’da karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu’da yer yer sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.Denizlerde hava durumu
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meteoroloji hava durumu, 6 ocak hava durumu, kar alarmı, istanbul’a kar ne zaman yağacak, doğu karadeniz çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı, prof. dr. orhan şen kar açıklaması, rize artvin kuvvetli yağış, iç anadolu kar yağışı, istanbul hava durumu, hava sıcaklıkları artacak mı, doğu anadolu kar yağışı, güneydoğu anadolu sağanak yağış, salı hava durumu, kar yağışı beklenen iller, ocak ayında hava durumu, kar yağışı tahmini, lodos etkisi, balkanlar’dan gelen soğuk hava, kış aylarında istanbul, çığ tehlikesi nerelerde, meteoroloji kar yağışı uyarısı, kar yağışı hava tahmini
meteoroloji hava durumu, 6 ocak hava durumu, kar alarmı, istanbul’a kar ne zaman yağacak, doğu karadeniz çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı, prof. dr. orhan şen kar açıklaması, rize artvin kuvvetli yağış, iç anadolu kar yağışı, istanbul hava durumu, hava sıcaklıkları artacak mı, doğu anadolu kar yağışı, güneydoğu anadolu sağanak yağış, salı hava durumu, kar yağışı beklenen iller, ocak ayında hava durumu, kar yağışı tahmini, lodos etkisi, balkanlar’dan gelen soğuk hava, kış aylarında istanbul, çığ tehlikesi nerelerde, meteoroloji kar yağışı uyarısı, kar yağışı hava tahmini

Türkiye 'donuyor' Meteoroloji alarm vererek duyurdu: Lapa lapa kar geliyor

07:02 06.01.2025
© AAMeteoroloji kar yağışı
Meteoroloji kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ocak hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, bazı bölgelerde kar yağışı alarmı verildi. İstanbul’da kar yağışıyla ilgili merak edilen açıklamayı Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptı. İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin doğu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere çok sayıda ilde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.
Yağışlar, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis gibi hava olayları görülecek.

İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul’da yaşayanların merak ettiği "İstanbul’a kar ne zaman yağacak?" sorusuna CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi. Şen, kar yağışının Ocak ayının ortalarına doğru beklendiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul’un kışı Ocak ve Şubat aylarında olur. Aralık ayında kar yağışı nadiren görülür. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında kar yağdı. 10-11 Ocak’ta kar yağışı bekleniyordu ancak sistem gecikti. İstanbul’a kar muhakkak gelecek, ama bu Ocak ortalarını bulacak."

Salı’dan i̇tibaren sıcaklık artıyor

Bu hafta kar yağışı beklenmiyor, ancak Salı gününden itibaren lodos etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları 4-5 derece artarak 15-16 dereceye kadar yükselecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kar yağışı devam edecek.

Bölgelere göre hava durumu

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu: Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi.
Güneydoğu Anadolu: Kıyılarda sağanak yağış.
İç Anadolu: Karla karışık yağmur ve kar.
Batı ve Orta Karadeniz: Kıyı bölgelerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı.

Uyarılar: Dikkatli ve tedbirli olun

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve heyelan riskine karşı önlem alınmalı.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklıkları: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; güneydoğu bölgelerinde kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara’da pus ve sis etkili olacak

Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
İstanbul: 5°C - 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Çanakkale: 4°C - 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Edirne ve Kırklareli: 0°C - 11°C, gece saatlerinde puslu.

Ege Bölgesi sakin ama puslu

Ege’de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
İzmir: 8°C - 15°C, parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 0°C - 10°C, sabah puslu.
Denizli: 7°C - 16°C, az bulutlu.

Akdeniz’de fırtına alarmı

Akdeniz’in doğusu bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Doğu Akdeniz’de fırtına beklenirken, sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
Antalya: 10°C - 18°C, parçalı bulutlu.
Adana: 7°C - 17°C, yer yer çok bulutlu.
Hatay: 3°C - 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

İç Anadolu’da kar yağışı uyarısı

İç Anadolu’da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara çevresi ve doğu kesimlerde akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Ankara: 2°C - 7°C, hafif yağmurlu.
Konya: 2°C - 8°C, parçalı bulutlu.
Sivas: -1°C - 5°C, kar yağışlı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Erzurum: -8°C - -2°C, hafif kar yağışlı.
Kars: -9°C - 0°C, kar yağışlı.
Van: -3°C - 3°C, aralıklı kar yağışı.

Karadeniz kıyılarında sağanak yağış

Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Samsun: 5°C - 13°C, sağanak yağışlı.
Trabzon: 6°C - 12°C, akşam saatlerinde yağmurlu.
Rize: 6°C - 10°C, kuvvetli yağış.

Güneydoğu’da karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu’da yer yer sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Diyarbakır: -1°C - 9°C, karla karışık yağmur.
Gaziantep: 1°C - 10°C, parçalı ve çok bulutlu.
Siirt: 2°C - 10°C, karla karışık yağmurlu.

Denizlerde hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus ve sisli.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde pus.
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’de fırtına.
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