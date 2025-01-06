https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/turkiye-donuyor-meteoroloji-alarm-vererek-duyurdu-lapa-lapa-kar-geliyor-1092374546.html

Türkiye 'donuyor' Meteoroloji alarm vererek duyurdu: Lapa lapa kar geliyor

Türkiye 'donuyor' Meteoroloji alarm vererek duyurdu: Lapa lapa kar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ocak hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, bazı bölgelerde... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T07:02+0300

2025-01-06T07:02+0300

2025-01-06T07:02+0300

meteoroloji

türkiye

orhan şen

doğu anadolu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin doğu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere çok sayıda ilde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.Yağışlar, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis gibi hava olayları görülecek.İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da yaşayanların merak ettiği "İstanbul’a kar ne zaman yağacak?" sorusuna CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi. Şen, kar yağışının Ocak ayının ortalarına doğru beklendiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:"İstanbul’un kışı Ocak ve Şubat aylarında olur. Aralık ayında kar yağışı nadiren görülür. Şimdiye kadar yalnızca iki yılbaşında kar yağdı. 10-11 Ocak’ta kar yağışı bekleniyordu ancak sistem gecikti. İstanbul’a kar muhakkak gelecek, ama bu Ocak ortalarını bulacak."Salı’dan i̇tibaren sıcaklık artıyorBu hafta kar yağışı beklenmiyor, ancak Salı gününden itibaren lodos etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları 4-5 derece artarak 15-16 dereceye kadar yükselecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kar yağışı devam edecek.Bölgelere göre hava durumuUyarılar: Dikkatli ve tedbirli olunKuvvetli Yağış Uyarısı: Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve heyelan riskine karşı önlem alınmalı.Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar DurumuBugün hava nasıl olacak?Marmara’da pus ve sis etkili olacakMarmara Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.Ege Bölgesi sakin ama pusluEge’de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.Akdeniz’de fırtına alarmıAkdeniz’in doğusu bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Doğu Akdeniz’de fırtına beklenirken, sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.İç Anadolu’da kar yağışı uyarısıİç Anadolu’da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara çevresi ve doğu kesimlerde akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riskiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.Karadeniz kıyılarında sağanak yağışBatı ve Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.Güneydoğu’da karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu’da yer yer sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.Denizlerde hava durumu

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türkiye

doğu anadolu

doğu karadeniz

güneydoğu anadolu

istanbul kar yağışı

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