https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/taksilerde-yeni-donem-basliyor-marka-ve-model-kriterleri-degisti-1092399549.html
Taksilerde yeni dönem başlıyor: Marka ve model kriterleri değişti
Taksilerde yeni dönem başlıyor: Marka ve model kriterleri değişti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksiler için önemli bir düzenleme yapıldı. UKOME toplantısında alınan kararla, araç değişimlerinde yüzde 50'den fazla... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T17:34+0300
2025-01-06T17:34+0300
2025-01-06T17:34+0300
türkiye
taksi
sarı taksi
vip taksi durağı
sarı taksi plakası
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ukome
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
ekrem imamoğlu
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UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'daki ticari taksilerin marka ve modelleri değişti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında alınan kararla, araç değişimlerinde yüzde 50'den fazla yerlilik oranı aranması şartı kaldırıldı. Yeni kararla birlikte, taksi sahipleri farklı marka ve modeldeki araçları ticari taksi olarak kullanabilecek. Yerlilik şartı aranmayan C segmenti araçlarda, sıfır kilometre araç alımlarında her yıl tahakkuk şartıyla 6 yıl kullanım zorunluluğu getirildi. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ise ilk alım 0-2 yaş arasında yapılabilecek ve bu araçlar 9 yıl süreyle kullanılabilecek. Ancak 6’ncı yıldan sonra tahakkuk şartı devreye girecek. B segmenti araçlara plaka takılması teklifi ise reddedildi.Hangi araçlara taksi plakası takılabilecek?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ekrem-imamoglu-anketin-sonucu-paylasti-istanbula-yeni-taksiler-geliyor-1092107320.html
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taksi, sarı taksi, vip taksi durağı, sarı taksi plakası, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), ekrem imamoğlu
taksi, sarı taksi, vip taksi durağı, sarı taksi plakası, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), ekrem imamoğlu
Taksilerde yeni dönem başlıyor: Marka ve model kriterleri değişti
İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksiler için önemli bir düzenleme yapıldı. UKOME toplantısında alınan kararla, araç değişimlerinde yüzde 50'den fazla yerlilik oranı aranması şartı kaldırıldı. Bu kararla birlikte, taksi sahipleri farklı marka ve modeldeki araçları ticari taksi olarak kullanabilecek.
UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'daki ticari taksilerin marka ve modelleri değişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında alınan kararla, araç değişimlerinde yüzde 50'den fazla yerlilik oranı aranması şartı kaldırıldı. Yeni kararla birlikte, taksi sahipleri farklı marka ve modeldeki araçları ticari taksi olarak kullanabilecek. Yerlilik şartı aranmayan C segmenti araçlarda, sıfır kilometre araç alımlarında her yıl tahakkuk şartıyla 6 yıl kullanım zorunluluğu getirildi. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ise ilk alım 0-2 yaş arasında yapılabilecek ve bu araçlar 9 yıl süreyle kullanılabilecek. Ancak 6’ncı yıldan sonra tahakkuk şartı devreye girecek. B segmenti araçlara plaka takılması teklifi ise reddedildi.
Hangi araçlara taksi plakası takılabilecek?
Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)
Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)