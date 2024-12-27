https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ekrem-imamoglu-anketin-sonucu-paylasti-istanbula-yeni-taksiler-geliyor-1092107320.html
Ekrem İmamoğlu anketin sonucu paylaştı: İstanbul'a yeni taksiler geliyor
Ekrem İmamoğlu anketin sonucu paylaştı: İstanbul'a yeni taksiler geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki yeni taksilerin tasarımı için başlatılan anket sonuçlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı anketin sonucu... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T16:56+0300
2024-12-27T16:56+0300
2024-12-27T16:56+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
taksi
renk
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İstanbul'daki taksilerin tasarımı değişiyor. Megakentte faaliyete geçmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksiler için tasarım çalışmalarının sonucunda yapılan anket sonuçlandı. "İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan anket için 5 farklı tasarım gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni taksilerin tasarımının belli olduğunu açıkladı.İstanbul'daki taksiler değişiyorİBB'nin başlattığı ankete 100 bin kişinin katıldığını aktaran İmamoğlu, "Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu" dedi. İmamoğlu ayrıca "2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak" bilgisini verdi. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: "100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html
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ekrem imamoğlu, taksi, renk
ekrem imamoğlu, taksi, renk
Ekrem İmamoğlu anketin sonucu paylaştı: İstanbul'a yeni taksiler geliyor
İstanbul'daki yeni taksilerin tasarımı için başlatılan anket sonuçlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı anketin sonucu sosyal medya hesabından payalaştı. İşte İstanbul'daki yeni taksi tasarımı...
İstanbul'daki taksilerin tasarımı değişiyor. Megakentte faaliyete geçmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksiler için tasarım çalışmalarının sonucunda yapılan anket sonuçlandı. "İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan anket için 5 farklı tasarım gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni taksilerin tasarımının belli olduğunu açıkladı.
İstanbul'daki taksiler değişiyor
İBB'nin başlattığı ankete 100 bin kişinin katıldığını aktaran İmamoğlu, "Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu" dedi. İmamoğlu ayrıca "2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak" bilgisini verdi. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: "100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak."