https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sigaraya-zam-geldi-mi-sigara-fiyatlari-degisti-mi-net-aciklama-geldi-iste-en-ucuz-ve-pahali-sigara-1092398126.html
Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Net açıklama geldi, işte en ucuz ve pahalı sigara fiyatı
Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Net açıklama geldi, işte en ucuz ve pahalı sigara fiyatı
Sputnik Türkiye
Yeni yılla birlikte sigara 2025 fiyatlarına zam gündemde. Sosyal medyada paylaşılan zamlı figara fiyatları listesi sonrası "Sigaraya zam geldi mi, "En ucuz ve... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T17:27+0300
2025-01-06T17:27+0300
2025-01-06T17:33+0300
ekonomi
sigara
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sigara fiyatları 2025
zam
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Sigaraya zam geldi mi? 2025 sigara fiyatları ne kadar? Sigara ve alkollü içkilere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 7.56 artırılması sonrası sigaraya gelecek zam merakla bekleniyordu. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyada gündem oldu. Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları arttı mı?Söz konusu listeye göre, Philip Morris Grubu'na zam geldiği belirtildi. Söz konusu sigara grubunda en ucuz sigara fiyatının 81 TL olduğu, aynı grubun en pahalı sigarasının ise 110 TL olarak belirlendiği öne sürüldü.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X'ten "Sigaraya zam geldi" iddialarına yanıt verdi. Dündar, "Piyasada sigaraya zam geldiğine dair bir liste dolaşıyor. Sigaraya henüz zam gelmedi. Yayınlanan liste sahtedir, itibar etmeyin" diye yazdı.Sigaraya ne kadar zam gelecek?Maliyet zammının da eklenmesiyle birlikte sigara fiyatlarında yaklaşık 4 ile 5 lira aralığında zam bekleniyor.6 Ocak 2025 güncel sigara fiyatları şu şekilde:Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ankarali-turgutun-cocuklari-birbirine-girdi-mezar-tasi-kriz-yaratti-1092392456.html
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Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları değişti mi? Net açıklama geldi, işte en ucuz ve pahalı sigara fiyatı
17:27 06.01.2025 (güncellendi: 17:33 06.01.2025)
Yeni yılla birlikte sigara 2025 fiyatlarına zam gündemde. Sosyal medyada paylaşılan zamlı figara fiyatları listesi sonrası "Sigaraya zam geldi mi, "En ucuz ve pahalı sigara ne kadar" soruları gündemde. Sigara gruplarına 4-5 lira ÖTV zammı bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan net açıklama geldi.
Sigaraya zam geldi mi? 2025 sigara fiyatları ne kadar? Sigara ve alkollü içkilere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 7.56 artırılması sonrası sigaraya gelecek zam merakla bekleniyordu. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyada gündem oldu.
Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları arttı mı?
Söz konusu listeye göre, Philip Morris Grubu'na zam geldiği belirtildi. Söz konusu sigara grubunda en ucuz sigara fiyatının 81 TL olduğu, aynı grubun en pahalı sigarasının ise 110 TL olarak belirlendiği öne sürüldü.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X'ten "Sigaraya zam geldi" iddialarına yanıt verdi. Dündar, "Piyasada sigaraya zam geldiğine dair bir liste dolaşıyor. Sigaraya henüz zam gelmedi. Yayınlanan liste sahtedir, itibar etmeyin" diye yazdı.
Sigaraya ne kadar zam gelecek?
Maliyet zammının da eklenmesiyle birlikte sigara fiyatlarında yaklaşık 4 ile 5 lira aralığında zam bekleniyor.
6 Ocak 2025 güncel sigara fiyatları şu şekilde:
Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.
JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.
Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.
T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.