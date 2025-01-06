https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sigaraya-zam-geldi-en-ucuz-sigara-81-tlye-yukseldi-1092377376.html

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara 81 TL’ye yükseldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara 81 TL’ye yükseldi

Sputnik Türkiye

2025 yılının ilk sigara zammı 6 Ocak’ta gerçekleşti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla bir sigara grubundaki ürünlerin fiyatları güncellendi. Yeni zamla... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T08:19+0300

2025-01-06T08:19+0300

2025-01-06T08:19+0300

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Yeni yılın ilk günlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleriyle sigara fiyatlarına zam yapıldı. 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle bir sigara grubunun tüm ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti. Zam haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tiryakiler “En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?” sorusunun yanıtını arıyor.Güncel sigara fiyatları: En ucuz sigara 81 TLZam sonrası en ucuz sigara fiyatı 81 TL olurken, aynı grubun en pahalı sigarası ise 110 TL olarak belirlendi. Artış, sigara gruplarındaki tüm ürünlere yansırken, fiyatların ilerleyen günlerde farklı markalarda da değişebileceği öngörülüyor.Sosyal medyada gündem olduSigara zamları, özellikle sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, güncel fiyat listelerini paylaşarak yeni zam oranlarını tartışmaya açtı. Tütün mamullerine gelen bu artış, tiryakilerin bütçesini zorlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Tiryakiler fiyat araştırmasındaZam sonrası tiryakiler, “Hangi sigara ne kadar oldu? Sigara fiyatları nasıl değişti?” gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Güncel fiyatların tüm satış noktalarında kısa sürede uygulanması bekleniyor.

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