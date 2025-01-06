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Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara 81 TL’ye yükseldi
Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara 81 TL’ye yükseldi
Sputnik Türkiye
2025 yılının ilk sigara zammı 6 Ocak’ta gerçekleşti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla bir sigara grubundaki ürünlerin fiyatları güncellendi. Yeni zamla... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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sigara içmek
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Yeni yılın ilk günlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleriyle sigara fiyatlarına zam yapıldı. 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle bir sigara grubunun tüm ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti. Zam haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tiryakiler “En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?” sorusunun yanıtını arıyor.Güncel sigara fiyatları: En ucuz sigara 81 TLZam sonrası en ucuz sigara fiyatı 81 TL olurken, aynı grubun en pahalı sigarası ise 110 TL olarak belirlendi. Artış, sigara gruplarındaki tüm ürünlere yansırken, fiyatların ilerleyen günlerde farklı markalarda da değişebileceği öngörülüyor.Sosyal medyada gündem olduSigara zamları, özellikle sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, güncel fiyat listelerini paylaşarak yeni zam oranlarını tartışmaya açtı. Tütün mamullerine gelen bu artış, tiryakilerin bütçesini zorlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Tiryakiler fiyat araştırmasındaZam sonrası tiryakiler, “Hangi sigara ne kadar oldu? Sigara fiyatları nasıl değişti?” gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Güncel fiyatların tüm satış noktalarında kısa sürede uygulanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kritik-kabine-toplantisi-bugun-memur-ve-emeklilere-enflasyon-farki-odemeler-ne-zaman-yapilacak-1092376555.html
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ocak 2025 sigara fiyatları, 6 ocak 2025 sigara zammı, sigaraya ötv zammı 2025, en ucuz sigara kaç tl oldu, en pahalı sigara fiyatı 2025, güncel sigara fiyatları 2025, sigaraya zam ne kadar oldu, tütün mamulleri fiyat artışı, 81 tl sigara fiyatı, 110 tl sigara hangisi, sigara fiyat listesi 6 ocak 2025, sigaraya zam sosyal medya tepkileri, sigara tiryakileri için yeni fiyatlar, ötv zammı sonrası sigara fiyatları
ocak 2025 sigara fiyatları, 6 ocak 2025 sigara zammı, sigaraya ötv zammı 2025, en ucuz sigara kaç tl oldu, en pahalı sigara fiyatı 2025, güncel sigara fiyatları 2025, sigaraya zam ne kadar oldu, tütün mamulleri fiyat artışı, 81 tl sigara fiyatı, 110 tl sigara hangisi, sigara fiyat listesi 6 ocak 2025, sigaraya zam sosyal medya tepkileri, sigara tiryakileri için yeni fiyatlar, ötv zammı sonrası sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara 81 TL’ye yükseldi

08:19 06.01.2025
© AASigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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2025 yılının ilk sigara zammı 6 Ocak’ta gerçekleşti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla bir sigara grubundaki ürünlerin fiyatları güncellendi. Yeni zamla birlikte en ucuz sigara 81 TL’ye, en pahalı sigara ise 110 TL’ye yükseldi. Zam sonrası tiryakiler, güncel fiyat tarifelerini araştırmaya başladı.
Yeni yılın ilk günlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleriyle sigara fiyatlarına zam yapıldı. 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle bir sigara grubunun tüm ürünlerinde fiyat artışı gerçekleşti. Zam haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tiryakiler “En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?” sorusunun yanıtını arıyor.

Güncel sigara fiyatları: En ucuz sigara 81 TL

Zam sonrası en ucuz sigara fiyatı 81 TL olurken, aynı grubun en pahalı sigarası ise 110 TL olarak belirlendi. Artış, sigara gruplarındaki tüm ürünlere yansırken, fiyatların ilerleyen günlerde farklı markalarda da değişebileceği öngörülüyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Sigara zamları, özellikle sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, güncel fiyat listelerini paylaşarak yeni zam oranlarını tartışmaya açtı. Tütün mamullerine gelen bu artış, tiryakilerin bütçesini zorlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Tiryakiler fiyat araştırmasında

Zam sonrası tiryakiler, “Hangi sigara ne kadar oldu? Sigara fiyatları nasıl değişti?” gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Güncel fiyatların tüm satış noktalarında kısa sürede uygulanması bekleniyor.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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