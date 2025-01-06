https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/secil-erzanin-bozcaadadaki-villasi-icradan-satildi-vip-musterilerini-burada-agirliyordu-1092397180.html

Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası icradan satıldı: VIP müşterilerini burada ağırlıyordu

Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası icradan satıldı: VIP müşterilerini burada ağırlıyordu

Sputnik Türkiye

Bankacı Seçil Erzan'ın Bozcaada'da bulunan villası icradan satıldı. Açık artırma yoluyla yapılan satışta villa 15 milyon liraya alıcı buldu. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T16:34+0300

2025-01-06T16:34+0300

2025-01-06T16:34+0300

türkiye

seçil erzan

bozcaada

türkiye

gizli fon

denizbank

fatih terim

zafer partisi

icra

villa

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Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu olarak yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın Bozcaada'da bulunan villası, Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı. Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli’nin 13 milyonluk alacağından dolayı satışa çıkarılan villa 15 milyona alıcı buldu.Villaya 18 milyon değer biçildiMedyaradar'ın haberine göre, Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, 12 Kasım 2024’te Seçil Erzan ile annesi Fatma Erzan’dan 13 milyon 67 bin TL alacağı için avukatı aracılığıyla Keşan İcra Dairesi’ne başvuruda bulundu. Keşan’dan Ezine İcra Dairesi’ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:‘’Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı ipoteğin paraya çevrilmesi dosya borçluları adına kayıtlı Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey mahallesi, 375 ada 28 parsel 1.911,30 m2 miktarlı taşınmazın satışının yapılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Ezine İcra Hukuk Mahkemesinin kararı gereğince taşınmazın değeri 18.364.885,75 TL’dir. ’’VIP müşterilerini ağırlıyorduEzine İcra Dairesi, Erzan’ın Fatih Terim, Fulya Terim’in de aralarında olduğu VIP müşterilerini ağırladığı Bozcaada’daki villaya ilk olarak 11 milyon 87 bin lira fiyat belirledi. Erzan’ın dolandırdığı mağdurlardan Erkan Karaca, 11 milyonluk bedeli çok az bularak kıymet takdirinin yeniden belirlenmesi için Türkay Gümülcineli ile Seçil Erzan aleyhinde Ezine İcra Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.Karaca’nın suç duyurusunda, ‘’ Taşınmaza 11.048.037,50 TL değer biçildiğini, taşınmaza biçilen değer düşük olup yeniden kıymet takdiri yapılması gerektiğini, taşınmazın konum itibariyle değerli bölgede olduğunu, taşınmaz için biçilen değerin, o mevkideki emsal taşınmazların değeri ile karşılaştırıldığında çok düşük kalmıştır. Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada ve ülkede meydana gelen ekonomik kriz ve devamında bu krizin etkisiyle taşınmaz fiyatları çok fazla yükselmiştir. Davaya konu taşınmazın bu gelişmeler hiç olmamış gibi değerlendirildiğini, günümüz ekonomik şartlarında gayrimenkul fiyatları çok fazla yükselmesine rağmen bilirkişice bu husus gözetilmemiştir’’ denildi.Mahkeme bu dilekçenin ardından Erzan’ın villasının satış bedelini 18 milyon 364 bin TL’ye çıkardı.15 milyona alıcı buldu Villa 30 Aralık-6 Ocak 2025 tarihleri arasında açık artırma usulüyle satışa çıktı. 30 Aralık’ta 9 milyon 222 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan villa için son teklif 6 Ocak 2025 tarihinde verildi. Saat 13:40’ta villa için son teklif 15 milyon oldu. Bir haftalık süre içerisinde villa için tam 9 teklif verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/secil-erzan-davasinda-ara-karar-cikti-erzanin-tutukluluk-hali-devam-ederken-5-kisi-hakkinda-zorla-1090461256.html

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seçil erzan, bozcaada, türkiye, gizli fon, denizbank, fatih terim, zafer partisi, icra, villa, lüks villa