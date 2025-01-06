Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası icradan satıldı: VIP müşterilerini burada ağırlıyordu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
11:26
1 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
11:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
14:08
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
15:10
21 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
19:00
29 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
20:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/secil-erzanin-bozcaadadaki-villasi-icradan-satildi-vip-musterilerini-burada-agirliyordu-1092397180.html
Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası icradan satıldı: VIP müşterilerini burada ağırlıyordu
Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası icradan satıldı: VIP müşterilerini burada ağırlıyordu
Sputnik Türkiye
Bankacı Seçil Erzan'ın Bozcaada'da bulunan villası icradan satıldı. Açık artırma yoluyla yapılan satışta villa 15 milyon liraya alıcı buldu. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T16:34+0300
2025-01-06T16:34+0300
türkiye
seçil erzan
bozcaada
türkiye
gizli fon
denizbank
fatih terim
zafer partisi
icra
villa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg
Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu olarak yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın Bozcaada'da bulunan villası, Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı. Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli’nin 13 milyonluk alacağından dolayı satışa çıkarılan villa 15 milyona alıcı buldu.Villaya 18 milyon değer biçildiMedyaradar'ın haberine göre, Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, 12 Kasım 2024’te Seçil Erzan ile annesi Fatma Erzan’dan 13 milyon 67 bin TL alacağı için avukatı aracılığıyla Keşan İcra Dairesi’ne başvuruda bulundu. Keşan’dan Ezine İcra Dairesi’ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:‘’Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı ipoteğin paraya çevrilmesi dosya borçluları adına kayıtlı Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey mahallesi, 375 ada 28 parsel 1.911,30 m2 miktarlı taşınmazın satışının yapılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Ezine İcra Hukuk Mahkemesinin kararı gereğince taşınmazın değeri 18.364.885,75 TL’dir. ’’VIP müşterilerini ağırlıyorduEzine İcra Dairesi, Erzan’ın Fatih Terim, Fulya Terim’in de aralarında olduğu VIP müşterilerini ağırladığı Bozcaada’daki villaya ilk olarak 11 milyon 87 bin lira fiyat belirledi. Erzan’ın dolandırdığı mağdurlardan Erkan Karaca, 11 milyonluk bedeli çok az bularak kıymet takdirinin yeniden belirlenmesi için Türkay Gümülcineli ile Seçil Erzan aleyhinde Ezine İcra Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.Karaca’nın suç duyurusunda, ‘’ Taşınmaza 11.048.037,50 TL değer biçildiğini, taşınmaza biçilen değer düşük olup yeniden kıymet takdiri yapılması gerektiğini, taşınmazın konum itibariyle değerli bölgede olduğunu, taşınmaz için biçilen değerin, o mevkideki emsal taşınmazların değeri ile karşılaştırıldığında çok düşük kalmıştır. Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada ve ülkede meydana gelen ekonomik kriz ve devamında bu krizin etkisiyle taşınmaz fiyatları çok fazla yükselmiştir. Davaya konu taşınmazın bu gelişmeler hiç olmamış gibi değerlendirildiğini, günümüz ekonomik şartlarında gayrimenkul fiyatları çok fazla yükselmesine rağmen bilirkişice bu husus gözetilmemiştir’’ denildi.Mahkeme bu dilekçenin ardından Erzan’ın villasının satış bedelini 18 milyon 364 bin TL’ye çıkardı.15 milyona alıcı buldu Villa 30 Aralık-6 Ocak 2025 tarihleri arasında açık artırma usulüyle satışa çıktı. 30 Aralık’ta 9 milyon 222 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan villa için son teklif 6 Ocak 2025 tarihinde verildi. Saat 13:40’ta villa için son teklif 15 milyon oldu. Bir haftalık süre içerisinde villa için tam 9 teklif verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/secil-erzan-davasinda-ara-karar-cikti-erzanin-tutukluluk-hali-devam-ederken-5-kisi-hakkinda-zorla-1090461256.html
türkiye
bozcaada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:327_1920x0_80_0_0_8b64ee23432e266cbed50e1a31f2de73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seçil erzan, bozcaada, türkiye, gizli fon, denizbank, fatih terim, zafer partisi, icra, villa, lüks villa
seçil erzan, bozcaada, türkiye, gizli fon, denizbank, fatih terim, zafer partisi, icra, villa, lüks villa

Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası icradan satıldı: VIP müşterilerini burada ağırlıyordu

16:34 06.01.2025
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Bankacı Seçil Erzan'ın Bozcaada'da bulunan villası icradan satıldı. Açık artırma yoluyla yapılan satışta villa 15 milyon liraya alıcı buldu.
Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu olarak yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın Bozcaada'da bulunan villası, Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı. Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli’nin 13 milyonluk alacağından dolayı satışa çıkarılan villa 15 milyona alıcı buldu.

Villaya 18 milyon değer biçildi

Medyaradar'ın haberine göre, Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, 12 Kasım 2024’te Seçil Erzan ile annesi Fatma Erzan’dan 13 milyon 67 bin TL alacağı için avukatı aracılığıyla Keşan İcra Dairesi’ne başvuruda bulundu. Keşan’dan Ezine İcra Dairesi’ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
‘’Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı ipoteğin paraya çevrilmesi dosya borçluları adına kayıtlı Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Alaybey mahallesi, 375 ada 28 parsel 1.911,30 m2 miktarlı taşınmazın satışının yapılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Ezine İcra Hukuk Mahkemesinin kararı gereğince taşınmazın değeri 18.364.885,75 TL’dir. ’’

VIP müşterilerini ağırlıyordu

Ezine İcra Dairesi, Erzan’ın Fatih Terim, Fulya Terim’in de aralarında olduğu VIP müşterilerini ağırladığı Bozcaada’daki villaya ilk olarak 11 milyon 87 bin lira fiyat belirledi. Erzan’ın dolandırdığı mağdurlardan Erkan Karaca, 11 milyonluk bedeli çok az bularak kıymet takdirinin yeniden belirlenmesi için Türkay Gümülcineli ile Seçil Erzan aleyhinde Ezine İcra Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.
Karaca’nın suç duyurusunda, ‘’ Taşınmaza 11.048.037,50 TL değer biçildiğini, taşınmaza biçilen değer düşük olup yeniden kıymet takdiri yapılması gerektiğini, taşınmazın konum itibariyle değerli bölgede olduğunu, taşınmaz için biçilen değerin, o mevkideki emsal taşınmazların değeri ile karşılaştırıldığında çok düşük kalmıştır. Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada ve ülkede meydana gelen ekonomik kriz ve devamında bu krizin etkisiyle taşınmaz fiyatları çok fazla yükselmiştir. Davaya konu taşınmazın bu gelişmeler hiç olmamış gibi değerlendirildiğini, günümüz ekonomik şartlarında gayrimenkul fiyatları çok fazla yükselmesine rağmen bilirkişice bu husus gözetilmemiştir’’ denildi.
Mahkeme bu dilekçenin ardından Erzan’ın villasının satış bedelini 18 milyon 364 bin TL’ye çıkardı.

15 milyona alıcı buldu

Villa 30 Aralık-6 Ocak 2025 tarihleri arasında açık artırma usulüyle satışa çıktı. 30 Aralık’ta 9 milyon 222 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan villa için son teklif 6 Ocak 2025 tarihinde verildi. Saat 13:40’ta villa için son teklif 15 milyon oldu. Bir haftalık süre içerisinde villa için tam 9 teklif verildi.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
TÜRKİYE
Seçil Erzan davasında ara karar çıktı: Erzan'ın tutukluluk hali devam ederken 5 kişi hakkında 'zorla getirme' kararı
15 Kasım 2024, 23:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала