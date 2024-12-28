https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rtukten-kizil-goncalar-ve-sakir-pasa-ailesi-dizilerine-ceza-1092127179.html
RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi dizilerine ceza
RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi dizilerine ceza
Sputnik Türkiye
RTÜK, çok izlenen televizyon dizilerden Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a ceza verdi 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T11:57+0300
2024-12-28T11:57+0300
2024-12-28T11:57+0300
yaşam
kızıl goncalar
rtük
şakir paşa ailesi
dizi
ceza
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çok izlenen dizilerden Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a ceza verdi. Cezaların nedeni ise şiddet ve cinsellik olarak açıklandı. RTÜK, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar, Sahipsizler, Yabani ve Deha isimli dizilere 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası kararı almıştı. Yapılan son toplantı da ise NOW TV'de ekranlara gelen Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerine de yüzde 3 idari para cezası verildi.Çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması cezayı getirdiŞakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle ceza uygulanmasına karar verildiği belirtildi.Kızıl Goncalar'a da şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rtuk-baskani-sahin-siz-gunduz-programina-ne-kadar-karsiysaniz-ben-de-o-kadar-karsiyim-ama-yerine-ne-1091991451.html
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RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi dizilerine ceza
RTÜK, çok izlenen televizyon dizilerden Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a ceza verdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çok izlenen dizilerden Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a ceza verdi. Cezaların nedeni ise şiddet ve cinsellik olarak açıklandı.
RTÜK, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar, Sahipsizler, Yabani ve Deha isimli dizilere 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası kararı almıştı. Yapılan son toplantı da ise NOW TV'de ekranlara gelen Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerine de yüzde 3 idari para cezası verildi.
Çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması cezayı getirdi
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle ceza uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Kızıl Goncalar'a da şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulandığı açıklandı.