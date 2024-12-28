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RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi dizilerine ceza

RTÜK'ten Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi dizilerine ceza

Sputnik Türkiye

RTÜK, çok izlenen televizyon dizilerden Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a ceza verdi 28.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-28T11:57+0300

2024-12-28T11:57+0300

yaşam

kızıl goncalar

rtük

şakir paşa ailesi

dizi

ceza

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çok izlenen dizilerden Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a ceza verdi. Cezaların nedeni ise şiddet ve cinsellik olarak açıklandı. RTÜK, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar, Sahipsizler, Yabani ve Deha isimli dizilere 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası kararı almıştı. Yapılan son toplantı da ise NOW TV'de ekranlara gelen Kızıl Goncalar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerine de yüzde 3 idari para cezası verildi.Çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması cezayı getirdiŞakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle ceza uygulanmasına karar verildiği belirtildi.Kızıl Goncalar'a da şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulandığı açıklandı.

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