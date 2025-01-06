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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1092390791.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te iki yerleşim birimi kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te iki yerleşim birimi kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim birimini ele... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T13:12+0300
2025-01-06T13:21+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimlerinin aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kurahovo kenti Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 265 askeri etkisiz hale getirilirken Alman yapımı bir Leopard tankı ve üç adet Batı yapımı zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Daçenskoye yerleşiminin kontrolü ele geçirildi ve 14 karşı saldırı bastırıldı. Düşman bu istikamette 535 asker, dört tank ve Batı yapımı olanlar dahil 10 zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 70 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin 550 askeri etkisiz hale getirildi ve dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 170 kadar asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 80’den fazla askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 153 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, silah depoları, insansız hava araçlarının montaj edildiği, depolandığı ve fırlatıldığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 115 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti.Zaporojye NGS’ye yönelik provokasyonlar devam ediyorRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin nükleer felaket tehdidini oluşturmak amacıyla Zaporojye nükleer güç santraline (NGS) yönelik provokasyonlara devam ettiğini kaydetti.Ukrayna ordusunun 5 Ocak Pazar günü Zaporojye NGS ve Energodar kentine yönelik 8 uçak tipi İHA kullanarak saldırı düzenlediğini bildiren Bakanlık, görev başındaki hava savunma güçlerinin tüm hava hedeflerini imha ettiğini kaydetti.Vurulan İHA’lardan birinin düşmesi sonucu Zaporojye NGS’nin eğitim merkezinin çatısında patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtilirken olaydan kimsenin etkilenmediği ve radyasyon düzeyinin normda olduğu vurgulandı.Zaporojye NGS çalışanlarının normal çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/uaea-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirdigini-dogruladi-iki-patlama-meydana-geldi-1092377831.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, leopard, himars, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, energodar
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, leopard, himars, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, energodar

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te iki yerleşim birimi kontrol altına alındı

13:12 06.01.2025 (güncellendi: 13:21 06.01.2025)
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim birimini ele geçirdiği ve bin 670 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimlerinin aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kurahovo kenti Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 265 askeri etkisiz hale getirilirken Alman yapımı bir Leopard tankı ve üç adet Batı yapımı zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Daçenskoye yerleşiminin kontrolü ele geçirildi ve 14 karşı saldırı bastırıldı. Düşman bu istikamette 535 asker, dört tank ve Batı yapımı olanlar dahil 10 zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 70 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin 550 askeri etkisiz hale getirildi ve dört zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 170 kadar asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 80’den fazla askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 153 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, silah depoları, insansız hava araçlarının montaj edildiği, depolandığı ve fırlatıldığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 115 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha etti.

Zaporojye NGS’ye yönelik provokasyonlar devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin nükleer felaket tehdidini oluşturmak amacıyla Zaporojye nükleer güç santraline (NGS) yönelik provokasyonlara devam ettiğini kaydetti.
Ukrayna ordusunun 5 Ocak Pazar günü Zaporojye NGS ve Energodar kentine yönelik 8 uçak tipi İHA kullanarak saldırı düzenlediğini bildiren Bakanlık, görev başındaki hava savunma güçlerinin tüm hava hedeflerini imha ettiğini kaydetti.
Vurulan İHA’lardan birinin düşmesi sonucu Zaporojye NGS’nin eğitim merkezinin çatısında patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtilirken olaydan kimsenin etkilenmediği ve radyasyon düzeyinin normda olduğu vurgulandı.
Zaporojye NGS çalışanlarının normal çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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