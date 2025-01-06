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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-savunma-bakanligi-donbasstaki-kurahovo-tamamen-kontrol-altina-alindi-1092385146.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’taki Kurahovo tamamen kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’taki Kurahovo tamamen kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, son aylarda şiddetli çatışmalara sahne olan Kurahovo kentini tamamen kontrol altına aldığı belirtildi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T11:08+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimlerinin taarruzu sonucu Donbass’ın güney batısındaki en büyük yerleşim birimi olan Kurahovo kentinin tamamen Ukrayna işgalinden kurtarıldığı bildirildi.Kiev rejiminin, geçtiğimiz on yıl içinde Kurahovo’yu, uzun vadeli ateş noktaları ve yeraltı iletişim ağının geliştirildiği güçlü bir müstahkem mevki haline getirdiğini anımsatan Bakanlık, kentin kuzeyden bir su rezervuarı ile kaplı olduğuna, bunun da Rus saldırı birliklerinin manevra kabiliyetlerini önemli ölçüde sınırladığına dikkat çekti.Düşmanın, kentin savunmasına aşırı milliyetçi ve yabancı paralı askerleri çekerek top ve tanklarla takviye ettiği belirtilen açıklamada, toplamda kent savunmasında en az 15 bin askerden oluşan 26 taburun yer aldığı kaydedildi.Rus askerlerin profesyonel eylemleri sonucu düşmanın Kurahovo’da askerlerin yüzde 80’ini (12 bin kişi), kaybettiğini vurgulanırken ayrıca 40 tank ve diğer zırhlı savaş araçları dahil 3 binden fazla farklı türden silah ve askeri teçhizatın imha edildiğini ifade edildi.Bakanlık, “Kurahovo’da iki ay süren çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun günlük kayıpları ortalama 150 ilâ 180 asker olarak gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Kurahovo’nun kontrol altına alınmasının Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni Ukrayna işgalinden kurtarma hızını artıracağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/uaea-ukraynanin-zaporojye-ngsye-saldirdigini-dogruladi-iki-patlama-meydana-geldi-1092377831.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’taki Kurahovo tamamen kontrol altına alındı

11:08 06.01.2025 (güncellendi: 11:15 06.01.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, son aylarda şiddetli çatışmalara sahne olan Kurahovo kentini tamamen kontrol altına aldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimlerinin taarruzu sonucu Donbass’ın güney batısındaki en büyük yerleşim birimi olan Kurahovo kentinin tamamen Ukrayna işgalinden kurtarıldığı bildirildi.
Kiev rejiminin, geçtiğimiz on yıl içinde Kurahovo’yu, uzun vadeli ateş noktaları ve yeraltı iletişim ağının geliştirildiği güçlü bir müstahkem mevki haline getirdiğini anımsatan Bakanlık, kentin kuzeyden bir su rezervuarı ile kaplı olduğuna, bunun da Rus saldırı birliklerinin manevra kabiliyetlerini önemli ölçüde sınırladığına dikkat çekti.
Düşmanın, kentin savunmasına aşırı milliyetçi ve yabancı paralı askerleri çekerek top ve tanklarla takviye ettiği belirtilen açıklamada, toplamda kent savunmasında en az 15 bin askerden oluşan 26 taburun yer aldığı kaydedildi.
Rus askerlerin profesyonel eylemleri sonucu düşmanın Kurahovo’da askerlerin yüzde 80’ini (12 bin kişi), kaybettiğini vurgulanırken ayrıca 40 tank ve diğer zırhlı savaş araçları dahil 3 binden fazla farklı türden silah ve askeri teçhizatın imha edildiğini ifade edildi.
Bakanlık, “Kurahovo’da iki ay süren çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun günlük kayıpları ortalama 150 ilâ 180 asker olarak gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu önemli lojistik merkez üzerinde kontrolün sağlanması, Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki lojistik ve teknik desteğini önemli ölçüde zora soktu ve Kiev rejimini Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk'teki sivil nüfusu topçu sistemleriyle bombalama imkanından mahrum bıraktı.
Kurahovo’nun kontrol altına alınmasının Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni Ukrayna işgalinden kurtarma hızını artıracağı vurgulandı.
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