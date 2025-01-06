https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-disisleriden-zelenskiye-bati-ulkeleriyle-yolsuzluk-baglarini-kurma-suclamasi-1092388816.html

Rusya Dışişleri’den Zelenskiy’e ‘Batı ülkeleriyle yolsuzluk bağlarını kurma’ suçlaması

Rusya Dışişleri’den Zelenskiy’e ‘Batı ülkeleriyle yolsuzluk bağlarını kurma’ suçlaması

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy’in, Donald Trump’a sunduğu tekliflerle ilgili itirafının Kiev ve Anglosaksonlar arasındaki yolsuzluk bağlarının varlığına işaret olduğu... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T12:32+0300

2025-01-06T12:32+0300

2025-01-06T12:40+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

abd

vladimir zelenskiy

donald trump

yolsuzluk

joe biden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088526320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c4c8b6393f84333969469f2576ed80f.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Amerikalı gazeteci Lex Fridman’a röportajında dile getirdiği, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’a Rusya’nın dondurulan varlıklarından 300 milyar dolar karşılığında ABD’den silah satın alma teklifini şu sözlerle değerlendirdi:Zelenskiy, Amerikalı gazeteci Lex Fridman’a röportajında, Ukrayna’nın ABD’nin vaat ettiği paranın yarısını alamadığından yakınarak Trump’a, Rusya’nın dondurulan varlıklarından 300 milyar dolar karşılığında ABD’den silah alma teklifi sunduğunu dile getirmişti.Burisma: Biden ve Zelenskiy arasındaki yolsuzluk bağıNew York Post, Ekim 2020'de, ele geçirdiği ve Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen ve Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisini ortaya çıkaran e-mailleri yayınlamıştı.Trump, Hunter’in Ukraynalı şirketi babasıyla yakınlaştırmak için yürüttüğü lobi çalışmaları karşılığında milyonlarca dolar aldığını iddia etmişti.Söz konusu maillerin ortaya çıktığı bilgisayarın Nisan 2019'da Biden'ın da memleketi olan Delaware'deki bir bilgisayar tamircisine bırakıldığı aktarılmıştı. Bilgisayarın içinden Hunter Biden’in müstehcen videoları da çıkmıştı.Hunter Biden hakkında, aralarında silah edinmede usulsüzlük yapma suçlamasıyla ilgili olan birkaç dava açılmıştı.ABD Başkanı Joe Biden, 1 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, oğlu Hunter için bir af imzaladığını duyurmuştu. Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde 'siyasileştirdiğini' savunmuştu.Trump, bu af kararını bir suiistimal ve yasal sürecin ihlali olarak nitelendirmişti.Trump'ı azlin eşiğine getirmiştiEylül 2019'da adı açıklanmayan bir ‘muhbir’ tarafından yazılan raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Demokrat rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik Ukrayna'da soruşturma yapılması için 2019 Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e baskı yaptığı belirtilmişti.Bunun üzerine Temsilcilier Meclisi, Trump hakkında azil soruşturması açmıştı. Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde aralık ayında iki azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat günü Senatoda yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-savunma-bakanligi-donbasstaki-kurahovo-tamamen-kontrol-altina-alindi-1092385146.html

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, donald trump, yolsuzluk, joe biden, hunter biden