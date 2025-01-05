https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinde-2-saldiri-girisimi-bastirildi-kievin-zayiati-50-bine-dayandi-1092366678.html

Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde 2 saldırı girişimi bastırıldı: Kiev'in zayiatı 50 bine dayandı

Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde 2 saldırı girişimi bastırıldı: Kiev'in zayiatı 50 bine dayandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu sınırdaki Rus bölgesi Kursk'ta silahlı saldırılarına devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi tamamen temizlemek için yürüttüğü... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T16:32+0300

2025-01-05T16:32+0300

2025-01-05T16:32+0300

ukrayna krizi

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kursk

kursk bölgesi

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

savunma bakanlığı

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde 2 saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu teşebbüslerin akamete uğratıldığını duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde varlığını sürdüren Ukraynalı birlikler, son 24 saat içinde 2 saldırı girişimi gerçekleştirdi.Bakanlık, 'Sever' (Kuzey) askeri grubunun bölgede düzenlediği taarruz faaliyetleriyle Ukrayna ordusunun karşı saldırı girişimlerini başarısız kıldığını vurguladı.Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nde son 24 saat içinde 340 asker daha yitirdi.Kursk istikametindeki silahlı faaliyetler sonucunda öldürülen toplam Ukraynalı asker sayısı 49 bin 10'a yükseldi.Ukrayna ordusuna ait 4 tank, 3 zırhlı piyade aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 12 zırhlı askeri araç, 20 arazi aracı ve 5 havan silahı da söz konusu süre zarfında imha edildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi'nde varlığını sürdüren Ukraynalı güçleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam ediyor.Kursk saldırısıUkrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Kursk Bölgesi’ni işgal etme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukraynalı güçlerin ilerleyişinin durdurulduğunu belirterek başlatılan terörle mücadele operasyonu kapsamında saldırganların bozguna uğratılacağını ve toprak bütünlüğünün sağlanacağını açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Kursk Bölgesindeki çatışmalarda bugüne kadar 49 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurarak aralarında sivillerin de olduğu hedeflere yönelik rastgele ateş açtığını dile getirmişti. Düşmanın hakkettiği karşılığı alacağı ve Rusya’nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağı sözünü veren Putin, Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde de terörle mücadele operasyonu ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/rus-ordusu-ukrayna-ordusuna-ait-mig-29-savas-ucagini-dusurdu-1360-dusman-askeri-etkisiz-hale-1092361899.html

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