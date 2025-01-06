https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rus-disislerinden-uluslararasi-topluma-kievin-nukleer-tesislere-saldirilarina-tepki-verme-cagrisi-1092403128.html
Rus Dışişleri’nden uluslararası topluma Kiev’in nükleer tesislere saldırılarına tepki verme çağrısı
Rus Dışişleri’nden uluslararası topluma Kiev’in nükleer tesislere saldırılarına tepki verme çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Kiev’in nükleer tesislere saldırılarına güçlü tepki verme çağrısında bulundu. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T21:23+0300
2025-01-06T21:23+0300
2025-01-06T21:23+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da dahil olmak üzere uluslararası topluma Kiev’in Energodar ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik devam eden saldırılarını kınama çağrısında bulunduğunu ifade etti.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Rusya tarafı, uluslararası toplumu Kiev rejiminin Rusya’nın nükleer enerji altyapı tesislerine yönelik devam eden saldırılarına derhal ve en ciddi şekilde tepki vermeye, çıldırmış rejimin en büyük nükleer santralimiz olan Zaporojye NGS’ye bir felakete yol açarak suç siyaseti uğruna kurban etmeye hazır olduğu Avrupa ve diğer kıtalardaki ülkelerin ve halkların hayatlarıyla oynamaktan vazgeçirmeye çağırıyor” ifadelerine yer verildi.Vladimir Zelenskiy’in Batılı sponsorlarının, sadece kendilerini koruma duygusuyla olsa da ‘kendisine düzene uyma çağrısında bulunma cesaretine sahip olacaklarını umduğunu vurgulayan Zaharova, “Özellikle 5 Ocak’taki saldırılar kelimenin tam anlamıyla Zaporojye NGS'de bulunan kurum uzmanlarının gözlerinin önünde gerçekleştiği için, UAEA liderliğinden bu konuyla ilgili objektif değerlendirmeler ve net bir tepki bekliyoruz” vurgusunu yaptı.Zaharova, UAEA’nın çoktandır doğruları konuşmasını ve Kiev’e, Zaporojye NGS’nin yanı sıra diğer Rus nükleer santrallerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söylemesinin zamanının geldiğinin altını çizdi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 5 Ocak tariinde Zaporojye NGS'ye ve Energodar kentine 8 İHA ile saldırmaya çalıştığını, İHA'ların tamamının düşürüldüğünü, santralde herhangi bir can kaybı veya tahribat yaşanmadığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rus-disisleri-abdnin-vatandaslarina-yaptigi-belarusu-terk-etme-cagrisi-provokasyondur-1092027080.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), kiev, nükleer tesis, nükleer tesisler, saldırı, kınama, çağrı, energodar, zaporojye nükleer güç santrali
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), kiev, nükleer tesis, nükleer tesisler, saldırı, kınama, çağrı, energodar, zaporojye nükleer güç santrali
Rus Dışişleri’nden uluslararası topluma Kiev’in nükleer tesislere saldırılarına tepki verme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Kiev’in nükleer tesislere saldırılarına güçlü tepki verme çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da dahil olmak üzere uluslararası topluma Kiev’in Energodar ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik devam eden saldırılarını kınama çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Rusya tarafı, uluslararası toplumu Kiev rejiminin Rusya’nın nükleer enerji altyapı tesislerine yönelik devam eden saldırılarına derhal ve en ciddi şekilde tepki vermeye, çıldırmış rejimin en büyük nükleer santralimiz olan Zaporojye NGS’ye bir felakete yol açarak suç siyaseti uğruna kurban etmeye hazır olduğu Avrupa ve diğer kıtalardaki ülkelerin ve halkların hayatlarıyla oynamaktan vazgeçirmeye çağırıyor” ifadelerine yer verildi.
Vladimir Zelenskiy’in Batılı sponsorlarının, sadece kendilerini koruma duygusuyla olsa da ‘kendisine düzene uyma çağrısında bulunma cesaretine sahip olacaklarını umduğunu vurgulayan Zaharova, “Özellikle 5 Ocak’taki saldırılar kelimenin tam anlamıyla Zaporojye NGS'de bulunan kurum uzmanlarının gözlerinin önünde gerçekleştiği için, UAEA liderliğinden bu konuyla ilgili objektif değerlendirmeler ve net bir tepki bekliyoruz” vurgusunu yaptı.
Zaharova, UAEA’nın çoktandır doğruları konuşmasını ve Kiev’e, Zaporojye NGS’nin yanı sıra diğer Rus nükleer santrallerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söylemesinin zamanının geldiğinin altını çizdi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 5 Ocak tariinde Zaporojye NGS'ye ve Energodar kentine 8 İHA ile saldırmaya çalıştığını, İHA'ların tamamının düşürüldüğünü, santralde herhangi bir can kaybı veya tahribat yaşanmadığını bildirmişti.