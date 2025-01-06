https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/prof-dr-ahmet-ercandan-carpici-istanbul-depremi-yorumu-kuskusuz-diyerek-uyardi-naci-goruru-mu-1092380257.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan çarpıcı İstanbul depremi yorumu: 'Kuşkusuz' diyerek uyardı, Naci Görür'ü mü işaret etti?

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan çarpıcı İstanbul depremi yorumu: 'Kuşkusuz' diyerek uyardı, Naci Görür'ü mü işaret etti?

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde artan deprem hareketliliği endişeleri artırdı. Uzmanlar, olası bir İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Ercan... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T10:22+0300

2025-01-06T10:22+0300

2025-01-06T10:25+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

naci görür

istanbul depremi

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Son günlerde Marmara Denizi’nde meydana gelen depremler, bölgedeki endişeyi artırdı. Dün, Tekirdağ açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem bilimcilerin sık sık uyardığı Marmara Bölgesi’nde olası büyük deprem senaryoları yeniden gündeme geldi.Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Marmara depremi yorumuYer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara’daki fay hattının kırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti ancak henüz yeterli gerinliğin oluşmadığını söyledi. Ercan, şu ifadeleri kullandı:"Kuzey Marmara’da bir gün deprem kuşkusuz olacak. Ancak günümüzde Marmara’da yer kabuğunun yeri kırmak için yeterli gerginliğe ulaştığının hiçbir bilimsel kanıtı yok."Ercan ayrıca nüfus yoğunluğunun İstanbul’u yaşanmaz hale getirdiğini vurgulayarak, ters göçün teşvik edilmesi gerektiğini savundu.Prof. Dr. Naci Görür'den 7.5 büyüklüğünde uyarıDeprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Silivri açıklarındaki Kumburgaz Fayı ve Adalar civarındaki Adalar Fayı üzerinde enerji biriktiğine dikkat çekti. Görür, olası senaryoları şöyle aktardı:Görür, İstanbul’daki yapıların yüzde 60’ının depreme dirençli olduğunu ancak riskin hâlâ büyük olduğunu ifade etti.Olası deprem 11 i̇li etkileyecekUzmanlar, olası bir İstanbul depreminin yalnızca kenti değil, çevredeki 11 ili de etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, Marmara Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca kişinin geleceğine dair endişeleri artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html

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