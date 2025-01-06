https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/prof-dr-ahmet-ercandan-carpici-istanbul-depremi-yorumu-kuskusuz-diyerek-uyardi-naci-goruru-mu-1092380257.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan çarpıcı İstanbul depremi yorumu: 'Kuşkusuz' diyerek uyardı, Naci Görür'ü mü işaret etti?
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan çarpıcı İstanbul depremi yorumu: 'Kuşkusuz' diyerek uyardı, Naci Görür'ü mü işaret etti?
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde artan deprem hareketliliği endişeleri artırdı. Uzmanlar, olası bir İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Ercan... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T10:22+0300
2025-01-06T10:22+0300
2025-01-06T10:25+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
naci görür
istanbul depremi
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Son günlerde Marmara Denizi’nde meydana gelen depremler, bölgedeki endişeyi artırdı. Dün, Tekirdağ açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem bilimcilerin sık sık uyardığı Marmara Bölgesi’nde olası büyük deprem senaryoları yeniden gündeme geldi.Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Marmara depremi yorumuYer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara’daki fay hattının kırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti ancak henüz yeterli gerinliğin oluşmadığını söyledi. Ercan, şu ifadeleri kullandı:"Kuzey Marmara’da bir gün deprem kuşkusuz olacak. Ancak günümüzde Marmara’da yer kabuğunun yeri kırmak için yeterli gerginliğe ulaştığının hiçbir bilimsel kanıtı yok."Ercan ayrıca nüfus yoğunluğunun İstanbul’u yaşanmaz hale getirdiğini vurgulayarak, ters göçün teşvik edilmesi gerektiğini savundu.Prof. Dr. Naci Görür'den 7.5 büyüklüğünde uyarıDeprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Silivri açıklarındaki Kumburgaz Fayı ve Adalar civarındaki Adalar Fayı üzerinde enerji biriktiğine dikkat çekti. Görür, olası senaryoları şöyle aktardı:Görür, İstanbul’daki yapıların yüzde 60’ının depreme dirençli olduğunu ancak riskin hâlâ büyük olduğunu ifade etti.Olası deprem 11 i̇li etkileyecekUzmanlar, olası bir İstanbul depreminin yalnızca kenti değil, çevredeki 11 ili de etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, Marmara Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca kişinin geleceğine dair endişeleri artırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html
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istanbul depremi ne zaman olacak, marmara fay hattı kırılacak mı, kumburgaz fayı kırılırsa ne olur, adalar fayı üzerindeki risk nedir, ahmet ercan istanbul depremi açıklaması, naci görür’ün marmara depremi uyarısı, marmara bölgesi kaç büyüklüğünde deprem bekliyor, istanbul’da en riskli bölgeler neresi, 7.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor mu, ahmet ercan naci görür, ahmet ercan istanbul depremi ne zaman, ahmet ercan istanbul depremi için ne dedi, ahmet ercan marmara depremi, naci görür deprem uyarısı, naci görür istanbul depremi uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan çarpıcı İstanbul depremi yorumu: 'Kuşkusuz' diyerek uyardı, Naci Görür'ü mü işaret etti?
10:22 06.01.2025 (güncellendi: 10:25 06.01.2025)
Marmara Denizi'nde artan deprem hareketliliği endişeleri artırdı. Uzmanlar, olası bir İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Ercan, fay hattının henüz yeterli gerinliğe ulaşmadığını belirtirken, Prof. Dr. Naci Görür ise 7.5 büyüklüğünde bir depremin mümkün olduğunu söylemişti.
Son günlerde Marmara Denizi’nde meydana gelen depremler, bölgedeki endişeyi artırdı. Dün, Tekirdağ açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem bilimcilerin sık sık uyardığı Marmara Bölgesi’nde olası büyük deprem senaryoları yeniden gündeme geldi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Marmara depremi yorumu
Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara’daki fay hattının kırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti ancak henüz yeterli gerinliğin oluşmadığını söyledi. Ercan, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Marmara’da bir gün deprem kuşkusuz olacak. Ancak günümüzde Marmara’da yer kabuğunun yeri kırmak için yeterli gerginliğe ulaştığının hiçbir bilimsel kanıtı yok."
Ercan ayrıca nüfus yoğunluğunun İstanbul’u yaşanmaz hale getirdiğini vurgulayarak, ters göçün teşvik edilmesi gerektiğini savundu.
Prof. Dr. Naci Görür'den 7.5 büyüklüğünde uyarı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Silivri açıklarındaki Kumburgaz Fayı ve Adalar civarındaki Adalar Fayı üzerinde enerji biriktiğine dikkat çekti. Görür, olası senaryoları şöyle aktardı:
Kumburgaz Fayı kırılırsa
, en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor.
Eğer hem Kumburgaz hem de Adalar fayları kırılırsa, bu depremin büyüklüğü 7.5’e ulaşabilir
.
Görür, İstanbul’daki yapıların yüzde 60’ının depreme dirençli olduğunu ancak riskin hâlâ büyük olduğunu ifade etti.
Olası deprem 11 i̇li etkileyecek
Uzmanlar, olası bir İstanbul depreminin yalnızca kenti değil, çevredeki 11 ili de etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, Marmara Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca kişinin geleceğine dair endişeleri artırıyor.