https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/polisi-iterek-kacmaya-calisan-surucu-gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakildi-1092402197.html

Polisi iterek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Polisi iterek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta kendisine ceza yazan polisi iterek olay yerinden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü daha sonra nöbetçi... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T20:24+0300

2025-01-06T20:24+0300

2025-01-06T20:24+0300

türkiye

polis

darp

motosiklet

zonguldak

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletle trafikte kasksız ilerleyen O.F.A polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alındı.Polis memurunu iterek olay yerinden gitmeye çalışan şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.F.A, 'polise mukavemet, darp ve görevli memurun görevini yapmasına engel olma' suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sürücüye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi ve motosiklete el konuldu. Darp raporu alan polis memuru ise suç duyurusunda bulundu.

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polis, darp, motosiklet, zonguldak