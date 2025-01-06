https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/polisi-iterek-kacmaya-calisan-surucu-gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakildi-1092402197.html
Polisi iterek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Polisi iterek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta kendisine ceza yazan polisi iterek olay yerinden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü daha sonra nöbetçi... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T20:24+0300
2025-01-06T20:24+0300
2025-01-06T20:24+0300
türkiye
polis
darp
motosiklet
zonguldak
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletle trafikte kasksız ilerleyen O.F.A polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alındı.Polis memurunu iterek olay yerinden gitmeye çalışan şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.F.A, 'polise mukavemet, darp ve görevli memurun görevini yapmasına engel olma' suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sürücüye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi ve motosiklete el konuldu. Darp raporu alan polis memuru ise suç duyurusunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/bodrumda-yol-coktu-cukura-dusen-otomobilde-can-pazari-yasandi-1092398852.html
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polis, darp, motosiklet, zonguldak
polis, darp, motosiklet, zonguldak
Polisi iterek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Zonguldak'ta kendisine ceza yazan polisi iterek olay yerinden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü daha sonra nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletle trafikte kasksız ilerleyen O.F.A polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alındı.
Polis memurunu iterek olay yerinden gitmeye çalışan şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.F.A, 'polise mukavemet, darp ve görevli memurun görevini yapmasına engel olma' suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sürücüye 7 bin 500 lira idari para cezası verildi ve motosiklete el konuldu. Darp raporu alan polis memuru ise suç duyurusunda bulundu.