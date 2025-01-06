https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/bodrumda-yol-coktu-cukura-dusen-otomobilde-can-pazari-yasandi-1092398852.html
Bodrum'da yol çöktü: Çukura düşen otomobilde can pazarı yaşandı
Bodrum'da yol çöktü: Çukura düşen otomobilde can pazarı yaşandı
Sputnik Türkiye
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura seyir halindeki otomobil düştü. Aracın içine sıkışan sürücü zorlukla kurtarıldı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T17:26+0300
2025-01-06T17:26+0300
2025-01-06T17:26+0300
türkiye
bodrum
içme suyu isale hattı
çökme
yol çökmesi
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Bodrum Oyder Caddesi'nden geçen içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yolda çukur açılırken o sırada seyir halinde olan Aysen Üstünel'in kullandığı araç çukura düştü. Üstünel çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Sürücü araçta sıkıştıAysen Üstünel'in kullandığı araç Bodrum'da Oyder Caddesi üzerinde seyir halindeyken içme suyu ana isale hattında patlama sonucunda meydana gelen çukura düştü. Üstünel büyük korku yaşarken çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ise patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı, polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.Çevredeki bazı sitelerin bahçelerinin de sular altında kaldığı olayda patlayan hattan boşalan tazyikli su denize kadar ulaştı. Kıyı şeridinin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılarBüyük korku yaşayan otomobilin sürücüsü Aysen Üstünel, yaşadıklarını şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/iett-otobusu-coken-yola-dustu-1091402767.html
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bodrum, içme suyu isale hattı, çökme, yol çökmesi
bodrum, içme suyu isale hattı, çökme, yol çökmesi
Bodrum'da yol çöktü: Çukura düşen otomobilde can pazarı yaşandı
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura seyir halindeki otomobil düştü. Aracın içine sıkışan sürücü zorlukla kurtarıldı.
Bodrum Oyder Caddesi'nden geçen içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yolda çukur açılırken o sırada seyir halinde olan Aysen Üstünel'in kullandığı araç çukura düştü. Üstünel çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Aysen Üstünel'in kullandığı araç Bodrum'da Oyder Caddesi üzerinde seyir halindeyken içme suyu ana isale hattında patlama sonucunda meydana gelen çukura düştü. Üstünel büyük korku yaşarken çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ise patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı, polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Çevredeki bazı sitelerin bahçelerinin de sular altında kaldığı olayda patlayan hattan boşalan tazyikli su denize kadar ulaştı. Kıyı şeridinin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.
Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar
Büyük korku yaşayan otomobilin sürücüsü Aysen Üstünel, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Çok korktum, yaşadığıma şükrediyorum. Daha kötü bir şey olabilirdi. Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. Ben o panik anında kriz geçirebilirdim. Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar. Araçta yalnızdım. Yanımda torunum olabilirdi."