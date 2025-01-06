https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/bodrumda-yol-coktu-cukura-dusen-otomobilde-can-pazari-yasandi-1092398852.html

Bodrum'da yol çöktü: Çukura düşen otomobilde can pazarı yaşandı

Bodrum'da yol çöktü: Çukura düşen otomobilde can pazarı yaşandı

Sputnik Türkiye

Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura seyir halindeki otomobil düştü. Aracın içine sıkışan sürücü zorlukla kurtarıldı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T17:26+0300

2025-01-06T17:26+0300

2025-01-06T17:26+0300

türkiye

bodrum

içme suyu isale hattı

çökme

yol çökmesi

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Bodrum Oyder Caddesi'nden geçen içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yolda çukur açılırken o sırada seyir halinde olan Aysen Üstünel'in kullandığı araç çukura düştü. Üstünel çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Sürücü araçta sıkıştıAysen Üstünel'in kullandığı araç Bodrum'da Oyder Caddesi üzerinde seyir halindeyken içme suyu ana isale hattında patlama sonucunda meydana gelen çukura düştü. Üstünel büyük korku yaşarken çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ise patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı, polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.Çevredeki bazı sitelerin bahçelerinin de sular altında kaldığı olayda patlayan hattan boşalan tazyikli su denize kadar ulaştı. Kıyı şeridinin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılarBüyük korku yaşayan otomobilin sürücüsü Aysen Üstünel, yaşadıklarını şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/iett-otobusu-coken-yola-dustu-1091402767.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

bodrum, içme suyu isale hattı, çökme, yol çökmesi