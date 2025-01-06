https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ozgur-demirtas-ferdi-tayfurun-servetini-az-buldu-dogru-yatirimlar-yapmaliydi-1092400185.html

Özgür Demirtaş Ferdi Tayfur'un servetini az buldu: 'Doğru yatırımlar yapmalıydı'

Özgür Demirtaş Ferdi Tayfur'un servetini az buldu: 'Doğru yatırımlar yapmalıydı'

Sputnik Türkiye

Arabeskin Prensi lakabıyla tanınan Ferdi Tayfur’un 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından mal varlığı sosyal medyada gündem oldu. Yıllarca çıkardığı... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T18:05+0300

2025-01-06T18:05+0300

2025-01-06T18:05+0300

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Ferdi Tayfur’un 79 yaşında vefat etmesi sonrası mal varlığı tartışma konusu haline geldi.Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu ileri sürülürken Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından mal varlığının az olduğu yorumunu yaptı. Tayfur'un servetinin paylaşıldığı gönderinin altına yorum yapan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Çalıp çırpmadığına göre bu servet helal. Keşke yaşarken biraz daha kendisi için harcasaydı. Geride kalanların bu mirası iyi değerlendirmesini dilerim. Ancak o seviyede bir sanatçı için bu, aslında az bir servet. Doğru yatırımlarla çok daha büyütülebilirdi” ifadelerini kullandı.Özgür Demirtaş kimdir?Özgür Demirtaş, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biri olarak tanınır. Akademisyen, yazar ve konuşmacı olarak tanınan Demirtaş, finans, ekonomi ve yatırım konularındaki uzmanlığı ile geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Ortaöğretimini İzmir’de tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ferdi-tayfurun-mirasi-aciklandi-yarim-adasina-paha-bicilemiyor-1092370234.html

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