https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ozgur-demirtas-ferdi-tayfurun-servetini-az-buldu-dogru-yatirimlar-yapmaliydi-1092400185.html
Özgür Demirtaş Ferdi Tayfur'un servetini az buldu: 'Doğru yatırımlar yapmalıydı'
Özgür Demirtaş Ferdi Tayfur'un servetini az buldu: 'Doğru yatırımlar yapmalıydı'
Sputnik Türkiye
Arabeskin Prensi lakabıyla tanınan Ferdi Tayfur’un 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından mal varlığı sosyal medyada gündem oldu. Yıllarca çıkardığı... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T18:05+0300
2025-01-06T18:05+0300
2025-01-06T18:05+0300
türkiye
özgür demirtaş
servet
mal varlığı
ferdi tayfur
servet vergisi
şarkıcı
arabesk
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Ferdi Tayfur’un 79 yaşında vefat etmesi sonrası mal varlığı tartışma konusu haline geldi.Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu ileri sürülürken Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından mal varlığının az olduğu yorumunu yaptı. Tayfur'un servetinin paylaşıldığı gönderinin altına yorum yapan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Çalıp çırpmadığına göre bu servet helal. Keşke yaşarken biraz daha kendisi için harcasaydı. Geride kalanların bu mirası iyi değerlendirmesini dilerim. Ancak o seviyede bir sanatçı için bu, aslında az bir servet. Doğru yatırımlarla çok daha büyütülebilirdi” ifadelerini kullandı.Özgür Demirtaş kimdir?Özgür Demirtaş, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biri olarak tanınır. Akademisyen, yazar ve konuşmacı olarak tanınan Demirtaş, finans, ekonomi ve yatırım konularındaki uzmanlığı ile geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Ortaöğretimini İzmir’de tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/ferdi-tayfurun-mirasi-aciklandi-yarim-adasina-paha-bicilemiyor-1092370234.html
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özgür demirtaş, servet, mal varlığı, ferdi tayfur, servet vergisi, şarkıcı, arabesk, zengin, villa, ada, adana, istanbul, muğla, marmaris
özgür demirtaş, servet, mal varlığı, ferdi tayfur, servet vergisi, şarkıcı, arabesk, zengin, villa, ada, adana, istanbul, muğla, marmaris
Özgür Demirtaş Ferdi Tayfur'un servetini az buldu: 'Doğru yatırımlar yapmalıydı'
Arabeskin Prensi lakabıyla tanınan Ferdi Tayfur’un 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından mal varlığı sosyal medyada gündem oldu. Yıllarca çıkardığı albümler, konserler ve filmlerle büyük bir servet elde eden Tayfur’un mal varlığını Prof. Dr. Özgür Demirtaş az buldu.
Ferdi Tayfur’un 79 yaşında vefat etmesi sonrası mal varlığı tartışma konusu haline geldi.
Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu ileri sürülürken Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından mal varlığının az olduğu yorumunu yaptı. Tayfur'un servetinin paylaşıldığı gönderinin altına yorum yapan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Çalıp çırpmadığına göre bu servet helal. Keşke yaşarken biraz daha kendisi için harcasaydı. Geride kalanların bu mirası iyi değerlendirmesini dilerim. Ancak o seviyede bir sanatçı için bu, aslında az bir servet. Doğru yatırımlarla çok daha büyütülebilirdi” ifadelerini kullandı.
Özgür Demirtaş, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biri olarak tanınır. Akademisyen, yazar ve konuşmacı olarak tanınan Demirtaş, finans, ekonomi ve yatırım konularındaki uzmanlığı ile geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Ortaöğretimini İzmir’de tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.