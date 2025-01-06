https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/orhan-gencebay-hastaneye-kaldirildi-iddiasina-esi-yanit-verdi-allah-kahretsin-1092404893.html
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı iddiasına eşi yanıt verdi: 'Allah kahretsin'
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı iddiasına eşi yanıt verdi: 'Allah kahretsin'
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Orhan Gencebay hakkında bugün iki farklı iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre, Gencebay Baltalimanı’ndaki 44 yıldır hayat arkadaşı Sevim Emre ile... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T23:35+0300
2025-01-06T23:35+0300
2025-01-06T23:35+0300
türkiye
orhan gencebay
hastane
villa
lüks villa
sanatçı
sevim emre
sosyal medya
iddia
yalan haber
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Orhan Gencebay hakkında ortaya atılan hastaneye kaldırıldığı ve villasını satılığa çıkardığı iddialarına eşinden ilk yanıt geldi.Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay hakkında iki iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre Gencebay, 44 yıldır hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte yaşadığı Baltalimanı’ndaki yalı dairesini satışa çıkardı. 4 oda ve 1 salonu bulunan, 160 metrekare büyüklüğündeki bu ev için sanatçının 107 milyon TL talep ettiği öne sürüldü. Diğer iddia ise Gencebay’ın aniden rahatsızlanarak Sarıyer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı yönündeydi. İddialar kısa sürede gündem olurken, Sevim Emre sosyal medya hesabı üzerinden haberlere sert tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından yanıt veren Sevim Emre ''Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor. Bırakın bizle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah. Edep diyorum, başka bir şey demiyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/unlu-sanatci-orhan-gencebay-44-yillik-yalisini-satiyor-1092385714.html
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orhan gencebay, hastane, villa, lüks villa, sanatçı, sevim emre , sosyal medya, iddia, yalan haber, yalan haberler
orhan gencebay, hastane, villa, lüks villa, sanatçı, sevim emre , sosyal medya, iddia, yalan haber, yalan haberler
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı iddiasına eşi yanıt verdi: 'Allah kahretsin'
Usta sanatçı Orhan Gencebay hakkında bugün iki farklı iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre, Gencebay Baltalimanı’ndaki 44 yıldır hayat arkadaşı Sevim Emre ile oturduğu yalı dairesini satışa çıkardı. Diğer iddia ise sanatçının rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı yönündeydi. Ancak eşi Sevim Emre iddiaları yalanlayarak sert tepki gösterdi.
Orhan Gencebay hakkında ortaya atılan hastaneye kaldırıldığı ve villasını satılığa çıkardığı iddialarına eşinden ilk yanıt geldi.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay hakkında iki iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre Gencebay, 44 yıldır hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte yaşadığı Baltalimanı’ndaki yalı dairesini satışa çıkardı. 4 oda ve 1 salonu bulunan, 160 metrekare büyüklüğündeki bu ev için sanatçının 107 milyon TL talep ettiği öne sürüldü. Diğer iddia ise Gencebay’ın aniden rahatsızlanarak Sarıyer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı yönündeydi. İddialar kısa sürede gündem olurken, Sevim Emre sosyal medya hesabı üzerinden haberlere sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yanıt veren Sevim Emre ''Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor. Bırakın bizle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah. Edep diyorum, başka bir şey demiyorum" dedi.