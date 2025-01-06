https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/orhan-gencebay-hastaneye-kaldirildi-iddiasina-esi-yanit-verdi-allah-kahretsin-1092404893.html

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı iddiasına eşi yanıt verdi: 'Allah kahretsin'

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı iddiasına eşi yanıt verdi: 'Allah kahretsin'

Sputnik Türkiye

Usta sanatçı Orhan Gencebay hakkında bugün iki farklı iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre, Gencebay Baltalimanı’ndaki 44 yıldır hayat arkadaşı Sevim Emre ile... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T23:35+0300

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türkiye

orhan gencebay

hastane

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sanatçı

sevim emre

sosyal medya

iddia

yalan haber

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Orhan Gencebay hakkında ortaya atılan hastaneye kaldırıldığı ve villasını satılığa çıkardığı iddialarına eşinden ilk yanıt geldi.Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay hakkında iki iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre Gencebay, 44 yıldır hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte yaşadığı Baltalimanı’ndaki yalı dairesini satışa çıkardı. 4 oda ve 1 salonu bulunan, 160 metrekare büyüklüğündeki bu ev için sanatçının 107 milyon TL talep ettiği öne sürüldü. Diğer iddia ise Gencebay’ın aniden rahatsızlanarak Sarıyer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı yönündeydi. İddialar kısa sürede gündem olurken, Sevim Emre sosyal medya hesabı üzerinden haberlere sert tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından yanıt veren Sevim Emre ''Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor. Bırakın bizle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah. Edep diyorum, başka bir şey demiyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/unlu-sanatci-orhan-gencebay-44-yillik-yalisini-satiyor-1092385714.html

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