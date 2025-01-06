https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/unlu-sanatci-orhan-gencebay-44-yillik-yalisini-satiyor-1092385714.html
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 44 yıllık yalısını satıyor
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 44 yıllık yalısını satıyor
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Baltalimanı'nda 44 yıldır eşi Sevim Emre'yle birlikte yaşadığı yalısını satışa çıkardı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T11:31+0300
2025-01-06T11:31+0300
2025-01-06T11:49+0300
yaşam
orhan gencebay
sevim emre
baltalimanı
yalı
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Arabesk müziğin ünlü ismi Orhan Gencebay, 44 yıldır oturduğu yalısını satışa çıkardı. Baltalimanı'nda bulunan ve 160 metrekare büyüklüğündeki yalı için istenen fiyat ise 107 milyon dolar. (Yaklaşık 4 milyar TL)107 milyon dolar isteniyorOrhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Baltalimanı'ndaki 4 oda bir salondan oluşan 160 metrekare büyüklüğündeki yalılarını satışa çıkardı. Gencebay'ın yalı için 107 milyon dolar ( 3 milyar 781 milyon TL) istediği belirtilirken, bölgenin özellikle hafta sonları çok kalabalık ve gürültülü olması nedeniyle böyle bir karar aldıkları ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/unlu-is-insaninin-gizemli-sonu-bebekteki-yalisinda-supheli-sekilde-oldu-1091680285.html
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orhan gencebay, sevim emre , baltalimanı, yalı
orhan gencebay, sevim emre , baltalimanı, yalı
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 44 yıllık yalısını satıyor
11:31 06.01.2025 (güncellendi: 11:49 06.01.2025)
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Baltalimanı'nda 44 yıldır eşi Sevim Emre'yle birlikte yaşadığı yalısını satışa çıkardı.
Arabesk müziğin ünlü ismi Orhan Gencebay, 44 yıldır oturduğu yalısını satışa çıkardı. Baltalimanı'nda bulunan ve 160 metrekare büyüklüğündeki yalı için istenen fiyat ise 107 milyon dolar. (Yaklaşık 4 milyar TL)
107 milyon dolar isteniyor
Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Baltalimanı'ndaki 4 oda bir salondan oluşan 160 metrekare büyüklüğündeki yalılarını satışa çıkardı. Gencebay'ın yalı için 107 milyon dolar ( 3 milyar 781 milyon TL) istediği belirtilirken, bölgenin özellikle hafta sonları çok kalabalık ve gürültülü olması nedeniyle böyle bir karar aldıkları ifade ediliyor.
100'e yakın yalı satışta
Öte yandan sadece 336 yalı bulunan İstanbul Boğazı'nda yaklaşık 100 yalı satışta. Satış ilanları arasında en dikkat çeken ise 6 milyar TL’lik fiyatıyla Bebek’teki görkemli bir yalı. Kanlıca’da yer alan başka bir yalı ise 2.4 milyar TL’ye alıcı bekliyor. Bunun yanında Rumelihisarı’ndaki Müşir Zeki Paşa Yalısı için 120 milyon euro (yaklaşık 4.5 milyar TL) isteniyor.