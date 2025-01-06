https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/macrondan-ukraynaya-toprak-meselelerini-gercekci-bir-sekilde-tartisma-cagrisi-1092401147.html

Macron’dan Ukrayna’ya toprak meselelerini gerçekçi bir şekilde tartışma çağrısı

Macron’dan Ukrayna’ya toprak meselelerini gerçekçi bir şekilde tartışma çağrısı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’nın çatışma çerçevesinde toprak meseleleri ile ilgili gerçekçi tartışmalar yürütmesi gerektiğini belirtti. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T18:53+0300

2025-01-06T18:53+0300

2025-01-06T19:00+0300

dünya

fransa

elysee sarayı

emmanuel macron

ukrayna

çağrı

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rusya

müzakere

ikna

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nın X platformundaki sayfasında yayınlanan konuşmasında Ukrayna’nın çatışma çerçevesinde toprak meseleleri hakkında gerçekçi tartışmalar yürütmesi gerektiğini ifade etti.Macron, “Ukraynalılar toprak meseleleri ile ilgili gerçekçi tartışmalar yürütmeli ve bunu yalnızca onlar yapabilir. Avrupalılar başlıca sorumlulukları olacak güvenlik garantileri oluşturmalı” diye konuştu.Ukrayna’daki çözümün kolay ve hızlı olmayacağına dikkat çeken Macron, bunun Kiev’in katılımı olmadan yapılmaması gerektiğini vurguladı. Fransız lider ayrıca Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasının Brüksel’in bizzat katılımı olmadan kabul edilemez olduğunun altını çizdi.'ABD, Rusya'yı Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmaya ikna etmeli'Macron ayrıca ABD'nin Rusya'yı Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/macron-chido-kasirgasinin-vurdugu-fransaya-bagli-mayotte-adasini-ziyaret-etti-1091742501.html

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fransa, elysee sarayı, emmanuel macron, ukrayna, çağrı, abd, rusya, müzakere, ikna