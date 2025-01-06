https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/macrondan-ukraynaya-toprak-meselelerini-gercekci-bir-sekilde-tartisma-cagrisi-1092401147.html
Macron’dan Ukrayna’ya toprak meselelerini gerçekçi bir şekilde tartışma çağrısı
Macron’dan Ukrayna’ya toprak meselelerini gerçekçi bir şekilde tartışma çağrısı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’nın çatışma çerçevesinde toprak meseleleri ile ilgili gerçekçi tartışmalar yürütmesi gerektiğini belirtti. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T18:53+0300
2025-01-06T18:53+0300
2025-01-06T19:00+0300
dünya
fransa
elysee sarayı
emmanuel macron
ukrayna
çağrı
abd
rusya
müzakere
ikna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092400966_0:18:776:455_1920x0_80_0_0_6e4720f4513cba68ce9c04ac305a540e.png
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nın X platformundaki sayfasında yayınlanan konuşmasında Ukrayna’nın çatışma çerçevesinde toprak meseleleri hakkında gerçekçi tartışmalar yürütmesi gerektiğini ifade etti.Macron, “Ukraynalılar toprak meseleleri ile ilgili gerçekçi tartışmalar yürütmeli ve bunu yalnızca onlar yapabilir. Avrupalılar başlıca sorumlulukları olacak güvenlik garantileri oluşturmalı” diye konuştu.Ukrayna’daki çözümün kolay ve hızlı olmayacağına dikkat çeken Macron, bunun Kiev’in katılımı olmadan yapılmaması gerektiğini vurguladı. Fransız lider ayrıca Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasının Brüksel’in bizzat katılımı olmadan kabul edilemez olduğunun altını çizdi.'ABD, Rusya'yı Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmaya ikna etmeli'Macron ayrıca ABD'nin Rusya'yı Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/macron-chido-kasirgasinin-vurdugu-fransaya-bagli-mayotte-adasini-ziyaret-etti-1091742501.html
fransa
elysee sarayı
ukrayna
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092400966_73:0:705:474_1920x0_80_0_0_0211ded038a1b38134a591c1307023e7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, elysee sarayı, emmanuel macron, ukrayna, çağrı, abd, rusya, müzakere, ikna
fransa, elysee sarayı, emmanuel macron, ukrayna, çağrı, abd, rusya, müzakere, ikna
Macron’dan Ukrayna’ya toprak meselelerini gerçekçi bir şekilde tartışma çağrısı
18:53 06.01.2025 (güncellendi: 19:00 06.01.2025)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’nın çatışma çerçevesinde toprak meseleleri ile ilgili gerçekçi tartışmalar yürütmesi gerektiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nın X platformundaki sayfasında yayınlanan konuşmasında Ukrayna’nın çatışma çerçevesinde toprak meseleleri hakkında gerçekçi tartışmalar yürütmesi gerektiğini ifade etti.
Macron, “Ukraynalılar toprak meseleleri ile ilgili gerçekçi tartışmalar yürütmeli ve bunu yalnızca onlar yapabilir. Avrupalılar başlıca sorumlulukları olacak güvenlik garantileri oluşturmalı” diye konuştu.
Ukrayna’daki çözümün kolay ve hızlı olmayacağına dikkat çeken Macron, bunun Kiev’in katılımı olmadan yapılmaması gerektiğini vurguladı. Fransız lider ayrıca Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasının Brüksel’in bizzat katılımı olmadan kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
'ABD, Rusya'yı Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmaya ikna etmeli'
Macron ayrıca ABD'nin Rusya'yı Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.
Amerika Birleşik Devletleri, durumun doğasını değiştirmemize yardım etmeli ve Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ikna etmelidir.