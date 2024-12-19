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Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı ziyaret etti
Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Hint Okayanusu'ndaki kolonisi Mayotte'yi vuran şiddetli kasırga nedeniyle ölen sayısı 31'e ulaşırken, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, 4... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T11:55+0300
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chido siklonu
kasırga
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Fransa'nın kolonisi Afrika kıtasının Komorlar adalarına komşu Mayotte'i vuran son yılların en şiddetli kasırgası sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Siklonunun yol açtığı yıkımı incelemek için yola çıktı.Devlet Başkanı Macron'un siklonda yaralananların bulunduğu hastaneyi ziyaret etmeden önce hasarı değerlendirmek için bölgenin üzerinde uçacağı bildirildi. Sonrasında kasırgadan harap hale gelmiş bir mahalleyi ziyaret edeceği söylenen Macron'un ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için dört tonluk yiyecek ve sağlık malzemeleriyle birlikte Mayotte için yola çıktığı bildirildi.Saatte 225 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarların görüldüğü Mayotte'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Chido Siklonu ismini verdikleri kasırganın 14 Aralık'tan beri etkili olduğu bildirilirken kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının gelecek günlerde artmasından endişe ediliyor. Adada gece saat 22:00 ile 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 4 Aralık'ta düşen Michel Barnier hükümetinin Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, Mayotte Adası'na gönderilen asker sayısının 700'ü aştığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/fransaya-bagli-mayotte-adasini-siddetli-kasirga-vurdu-olu-sayisinin-100u-gecmesinden-korkuluyor-1091601928.html
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avrupa, hint okyanusu, fransa, mayotte, chido siklonu, kasırga, emmanuel macron
avrupa, hint okyanusu, fransa, mayotte, chido siklonu, kasırga, emmanuel macron

Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı ziyaret etti

11:55 19.12.2024
© Fotoğraf : Gendarmerie NationaleMayotte Kasırgası
Mayotte Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© Fotoğraf : Gendarmerie Nationale
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Fransa'nın Hint Okayanusu'ndaki kolonisi Mayotte'yi vuran şiddetli kasırga nedeniyle ölen sayısı 31'e ulaşırken, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, 4 tonluk yardım kolisiyle birlikte ada ülkesini ziyaret etti.
Fransa'nın kolonisi Afrika kıtasının Komorlar adalarına komşu Mayotte'i vuran son yılların en şiddetli kasırgası sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Siklonunun yol açtığı yıkımı incelemek için yola çıktı.
Devlet Başkanı Macron'un siklonda yaralananların bulunduğu hastaneyi ziyaret etmeden önce hasarı değerlendirmek için bölgenin üzerinde uçacağı bildirildi. Sonrasında kasırgadan harap hale gelmiş bir mahalleyi ziyaret edeceği söylenen Macron'un ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için dört tonluk yiyecek ve sağlık malzemeleriyle birlikte Mayotte için yola çıktığı bildirildi.
Saatte 225 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarların görüldüğü Mayotte'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Chido Siklonu ismini verdikleri kasırganın 14 Aralık'tan beri etkili olduğu bildirilirken kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının gelecek günlerde artmasından endişe ediliyor.
Adada gece saat 22:00 ile 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 4 Aralık'ta düşen Michel Barnier hükümetinin Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, Mayotte Adası'na gönderilen asker sayısının 700'ü aştığını ifade etmişti.
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