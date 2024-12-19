https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/macron-chido-kasirgasinin-vurdugu-fransaya-bagli-mayotte-adasini-ziyaret-etti-1091742501.html
Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı ziyaret etti
Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Hint Okayanusu'ndaki kolonisi Mayotte'yi vuran şiddetli kasırga nedeniyle ölen sayısı 31'e ulaşırken, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, 4... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T11:55+0300
2024-12-19T11:55+0300
2024-12-19T11:55+0300
dünya
avrupa
hint okyanusu
fransa
mayotte
chido siklonu
kasırga
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091741168_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_58241386a1f594f23367b6a4c98e9512.jpg
Fransa'nın kolonisi Afrika kıtasının Komorlar adalarına komşu Mayotte'i vuran son yılların en şiddetli kasırgası sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Siklonunun yol açtığı yıkımı incelemek için yola çıktı.Devlet Başkanı Macron'un siklonda yaralananların bulunduğu hastaneyi ziyaret etmeden önce hasarı değerlendirmek için bölgenin üzerinde uçacağı bildirildi. Sonrasında kasırgadan harap hale gelmiş bir mahalleyi ziyaret edeceği söylenen Macron'un ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için dört tonluk yiyecek ve sağlık malzemeleriyle birlikte Mayotte için yola çıktığı bildirildi.Saatte 225 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarların görüldüğü Mayotte'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Chido Siklonu ismini verdikleri kasırganın 14 Aralık'tan beri etkili olduğu bildirilirken kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının gelecek günlerde artmasından endişe ediliyor. Adada gece saat 22:00 ile 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 4 Aralık'ta düşen Michel Barnier hükümetinin Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, Mayotte Adası'na gönderilen asker sayısının 700'ü aştığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/fransaya-bagli-mayotte-adasini-siddetli-kasirga-vurdu-olu-sayisinin-100u-gecmesinden-korkuluyor-1091601928.html
hint okyanusu
fransa
mayotte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091741168_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_66675d9d9c03c38755a60649c684b78d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, hint okyanusu, fransa, mayotte, chido siklonu, kasırga, emmanuel macron
avrupa, hint okyanusu, fransa, mayotte, chido siklonu, kasırga, emmanuel macron
Macron, Chido Kasırgası'nın vurduğu Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'nı ziyaret etti
Fransa'nın Hint Okayanusu'ndaki kolonisi Mayotte'yi vuran şiddetli kasırga nedeniyle ölen sayısı 31'e ulaşırken, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, 4 tonluk yardım kolisiyle birlikte ada ülkesini ziyaret etti.
Fransa'nın kolonisi Afrika kıtasının Komorlar adalarına komşu Mayotte'i vuran son yılların en şiddetli kasırgası sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Siklonunun yol açtığı yıkımı incelemek için yola çıktı.
Devlet Başkanı Macron'un siklonda yaralananların bulunduğu hastaneyi ziyaret etmeden önce hasarı değerlendirmek için bölgenin üzerinde uçacağı bildirildi. Sonrasında kasırgadan harap hale gelmiş bir mahalleyi ziyaret edeceği söylenen Macron'un ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için dört tonluk yiyecek ve sağlık malzemeleriyle birlikte Mayotte için yola çıktığı bildirildi.
Saatte 225 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarların görüldüğü Mayotte'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Chido Siklonu ismini verdikleri kasırganın 14 Aralık'tan beri etkili olduğu bildirilirken kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının gelecek günlerde artmasından endişe ediliyor.
Adada gece saat 22:00 ile 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 4 Aralık'ta düşen Michel Barnier hükümetinin Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, Mayotte Adası'na gönderilen asker sayısının 700'ü aştığını ifade etmişti.