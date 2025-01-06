https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kuzey-kore-bu-yilin-ilk-balistik-fuze-denemesini-gerceklestirdi-1092376797.html

Kuzey Kore bu yılın ilk balistik füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore bu yılın ilk balistik füze denemesini gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore’nin bu yıl ilk balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Füzenin Japon Denizi yönünde fırlatıldığı belirtildi. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T07:44+0300

2025-01-06T07:44+0300

2025-01-06T07:58+0300

dünya

kuzey kore

balistik füze

füze denemesi

güney kore

japonya

japon denizi

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kuzey komşunun Japon Denizi yönünde balistik füze fırlattığı bildirildi.Açıklamada, “Kuzey Kore Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru bir balistik füze fırlattı” ifadesine yer verildi.Güney Kore medyası, 'orta menzilli' olduğu bildirilen füzenin en az bin 100 kilometre mesafe kat ettiğini öne sürdü. Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin denize düştüğünü açıkladı.Kuzey Kore en son 5 Kasım 2024 tarihinde balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin lideri Kim Jong-un’un katılımıyla gerçekleştirilen deneme sırasında, “4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip” taktik balistik füze ve geliştirilmiş stratejik seyir füzesinin test atışlarının başarıyla yapıldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/rusya-bolgelerinde-gece-12-ukrayna-ihasi-engellendi-1092376400.html

kuzey kore

güney kore

japon denizi

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kuzey kore, balistik füze, füze denemesi, güney kore, japonya, japon denizi