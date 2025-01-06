https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/marmara-denizinde-pes-pese-deprem-sonrasi-uzmanindan-kritik-aciklama-kuzey-anadolu-fayi-harekete-mi-1092376176.html
Marmara Denizi’nde peş peşe deprem sonrası uzmanından kritik açıklama: Kuzey Anadolu Fayı harekete mi geçti?
Marmara Denizi’nde peş peşe deprem sonrası uzmanından kritik açıklama: Kuzey Anadolu Fayı harekete mi geçti?
Sputnik Türkiye
Tekirdağ açıklarında dün Marmara Denizi’nde 3.2 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Uzmanlar, bu depremlerin Kuzey Anadolu Fayı’nın hâlâ aktif... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T07:33+0300
2025-01-06T07:33+0300
2025-01-06T07:41+0300
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okan tüysüz
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tekirdağ
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Marmara Denizi’nde dün art arda iki deprem yaşandı. İlk deprem, saat 12.39’da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında ise Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi.Uzman görüşü: Aynı fay hattında i̇ki ayrı depremMilliyet’e konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif olduğunu gösterdiğini söyledi. Tüysüz, “Bu depremler artçı değil, aynı fay üzerinde ama farklı yerlerde meydana geldi. Fay hattının dinamik yapısı bu tür küçük depremler üretebilir” dedi.Depremler arasındaki büyüklük farkının çok büyük olmadığını belirten Tüysüz, bu tip sarsıntılarda büyüklük değerlerinin farklı ölçüm cihazlarında değişiklik gösterebileceğini ekledi.Kuzey Anadolu Fayı hala aktifProf. Dr. Tüysüz’e göre, Marmara Denizi’nde meydana gelen bu depremler, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın hâlâ hareketli ve deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu durum, olası büyük Marmara Depremi’ne hazırlık yapılması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıyor.Uzmanlar, küçük ölçekli depremlerin büyük bir depremin habercisi olmadığını ancak bölgenin genel sismik risk taşıdığı gerçeğini değiştirmediğini vurguluyor.'Hazırlıklı olun'Depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, deprem bölgesinde yaşayanların önlem alması gerektiğini hatırlattı. Temel uyarılar arasında şunlar yer alıyor:Depremlerin ardından bölgede herhangi bir artçı sarsıntı yaşanmadığı bildirildi.
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kuzey anadolu fayı
tekirdağ
yeniköy
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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Marmara Denizi’nde peş peşe deprem sonrası uzmanından kritik açıklama: Kuzey Anadolu Fayı harekete mi geçti?
07:33 06.01.2025 (güncellendi: 07:41 06.01.2025)
Tekirdağ açıklarında dün Marmara Denizi’nde 3.2 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Uzmanlar, bu depremlerin Kuzey Anadolu Fayı’nın hâlâ aktif olduğunu gösterdiğini belirtti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin aynı fay üzerinde ama farklı yerlerde olduğunu vurguladı.
Marmara Denizi’nde dün art arda iki deprem yaşandı. İlk deprem, saat 12.39’da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında ise Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi.
Uzman görüşü: Aynı fay hattında i̇ki ayrı deprem
Milliyet’e konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif olduğunu gösterdiğini söyledi. Tüysüz, “Bu depremler artçı değil, aynı fay üzerinde ama farklı yerlerde meydana geldi. Fay hattının dinamik yapısı bu tür küçük depremler üretebilir” dedi.
Depremler arasındaki büyüklük farkının çok büyük olmadığını belirten Tüysüz, bu tip sarsıntılarda büyüklük değerlerinin farklı ölçüm cihazlarında değişiklik gösterebileceğini ekledi.
Kuzey Anadolu Fayı hala aktif
Prof. Dr. Tüysüz’e göre, Marmara Denizi’nde meydana gelen bu depremler, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın hâlâ hareketli ve deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu durum, olası büyük Marmara Depremi’ne hazırlık yapılması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıyor.
Uzmanlar, küçük ölçekli depremlerin büyük bir depremin habercisi olmadığını ancak bölgenin genel sismik risk taşıdığı gerçeğini değiştirmediğini vurguluyor.
Depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, deprem bölgesinde yaşayanların önlem alması gerektiğini hatırlattı. Temel uyarılar arasında şunlar yer alıyor:
Deprem çantası hazırlayın.
Evde güvenli alanları belirleyin.
Binalarınızın depreme dayanıklılığını kontrol ettirin.
Depremlerin ardından bölgede herhangi bir artçı sarsıntı yaşanmadığı bildirildi.