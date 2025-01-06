https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/koc-holding-kapa-bildirdi-arcelik-fabrikasini-kapatiyor-1092395174.html
Koç Holding KAP'a bildirdi: Arçelik fabrikasını kapatıyor
Koç Holding KAP'a bildirdi: Arçelik fabrikasını kapatıyor
Sputnik Türkiye
Koç Holding, üretimdeki yaşanan sorunlar nedeniyle Arçelik Fabrikası'na kapatma kararı aldığını, tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T15:40+0300
2025-01-06T15:40+0300
2025-01-06T15:40+0300
ekonomi
koç holding
polonya
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
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Koç Holding, Polonya'da bulunan Arçelik Fabrikası'nı 'verimlilik sorunları' nedeniyle kapatacağını KAP'a bildirdi. Fabrika mart ayında kapanacak ve bin 800 işçi işten çıkarılacak. Verimlilik sorunlarına nedeniyle Polonya'da bulunan Arçelik Fabrikası'nı kapatacağını eylül ayında duyuran Koç Holding tasfiye sürecini tamamlama aşamasına geldiğini açıkladı. Şirket, fabrikanın mart ayında kapacağını ve bin 800 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/turkiyenin-dev-meyve-suyu-markasi-konkordato-ilan-etti-40-yillik-kardes-kavgasi-iflas-getirdi-1091937675.html
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koç holding, arçelik, polonya arçelik
koç holding, arçelik, polonya arçelik
Koç Holding KAP'a bildirdi: Arçelik fabrikasını kapatıyor
Koç Holding, üretimdeki yaşanan sorunlar nedeniyle Arçelik Fabrikası'na kapatma kararı aldığını, tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti.
Koç Holding, Polonya'da bulunan Arçelik Fabrikası'nı 'verimlilik sorunları' nedeniyle kapatacağını KAP'a bildirdi. Fabrika mart ayında kapanacak ve bin 800 işçi işten çıkarılacak.
Verimlilik sorunlarına nedeniyle Polonya'da bulunan Arçelik Fabrikası'nı kapatacağını eylül ayında duyuran Koç Holding tasfiye sürecini tamamlama aşamasına geldiğini açıkladı. Şirket, fabrikanın mart ayında kapacağını ve bin 800 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ifade edildi.