https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/koc-holding-kapa-bildirdi-arcelik-fabrikasini-kapatiyor-1092395174.html

Koç Holding KAP'a bildirdi: Arçelik fabrikasını kapatıyor

Koç Holding KAP'a bildirdi: Arçelik fabrikasını kapatıyor

Sputnik Türkiye

Koç Holding, üretimdeki yaşanan sorunlar nedeniyle Arçelik Fabrikası'na kapatma kararı aldığını, tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T15:40+0300

2025-01-06T15:40+0300

2025-01-06T15:40+0300

ekonomi

koç holding

polonya

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Koç Holding, Polonya'da bulunan Arçelik Fabrikası'nı 'verimlilik sorunları' nedeniyle kapatacağını KAP'a bildirdi. Fabrika mart ayında kapanacak ve bin 800 işçi işten çıkarılacak. Verimlilik sorunlarına nedeniyle Polonya'da bulunan Arçelik Fabrikası'nı kapatacağını eylül ayında duyuran Koç Holding tasfiye sürecini tamamlama aşamasına geldiğini açıkladı. Şirket, fabrikanın mart ayında kapacağını ve bin 800 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ifade edildi.

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