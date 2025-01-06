Fransız çiftçilerden protesto: Paris'ten İspanya sınırına uzanan otoyol erişime kapandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
11:26
1 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
11:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
14:08
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
15:10
21 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
19:00
29 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
20:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fransiz-ciftcilerden-protesto-paristen-ispanya-sinirina-uzanan-otoyol-erisime-kapandi-1092395071.html
Fransız çiftçilerden protesto: Paris'ten İspanya sınırına uzanan otoyol erişime kapandı
Fransız çiftçilerden protesto: Paris'ten İspanya sınırına uzanan otoyol erişime kapandı
Sputnik Türkiye
Hükümetin tarım politikalarından memnun olmayan Fransız çiftçiler, Paris yakınlarında toplanarak İspanya sınırına giden otoyolu trafiğe kapattı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T15:39+0300
2025-01-06T15:39+0300
dünya
avrupa
paris
ab
bfmtv
fransa
çiftçiler
mercosur
gdo
protesto
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080179110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c44447f247666ef75aa584ec150ad7a.jpg
BFMTV'nin haberine göre AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan ülkenin dört bir yanından çiftçiler, Paris yakınlarında traktörleriyle trafiği felç etti.Fransa'nın ikinci büyük çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla ülke genelinde başlatılan protesto kapsamında toplanan çiftçiler, Başbakan François Bayrou ve Tarım Bakanı Annie Cenevrerd ile görüşme talep etti.Fransız polisi, taleplerini hükümete bildirmek isteyen çiftçilerin ilerleyişine engel olurken Paris Emniyet Müdürlüğü de çiftçilerin öğleden sonra başkentte yapmayı planladığı eylemi yasakladı.Coordination Rurale, eylemlerin Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesi dahil olmak üzere farklı noktalarda birkaç gün süreceğini duyurdu.Daha önce Fransa Başbakanı Bayrou, ülkenin önde gelen dört tarım sendikası temsilcileriyle 13 Ocak’ta bir araya gelmek istediğini duyurmuştu.Fransız çiftçiler, söz konusu anlaşmanın genetiği değiştirilmiş (GDO) ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının AB bünyesinde serbest dolaşıma girmesinden ve halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından büyük endişe duyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/suriyede-yeni-donem-2-ab-ulkesi-samdaki-buyukelciligini-yeniden-acti-1092389165.html
paris
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080179110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1898f839040cd826c05df91e45870f2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, paris, ab, bfmtv, fransa, çiftçiler, mercosur, gdo, protesto, protesto gösterisi
avrupa, paris, ab, bfmtv, fransa, çiftçiler, mercosur, gdo, protesto, protesto gösterisi

Fransız çiftçilerden protesto: Paris'ten İspanya sınırına uzanan otoyol erişime kapandı

15:39 06.01.2025
© Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedFransa'daki çiftçiler yolu kapadı
Fransa'daki çiftçiler yolu kapadı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Abone ol
Hükümetin tarım politikalarından memnun olmayan Fransız çiftçiler, Paris yakınlarında toplanarak İspanya sınırına giden otoyolu trafiğe kapattı.
BFMTV'nin haberine göre AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan ülkenin dört bir yanından çiftçiler, Paris yakınlarında traktörleriyle trafiği felç etti.

Fransa'nın ikinci büyük çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla ülke genelinde başlatılan protesto kapsamında toplanan çiftçiler, Başbakan François Bayrou ve Tarım Bakanı Annie Cenevrerd ile görüşme talep etti.

Fransız polisi, taleplerini hükümete bildirmek isteyen çiftçilerin ilerleyişine engel olurken Paris Emniyet Müdürlüğü de çiftçilerin öğleden sonra başkentte yapmayı planladığı eylemi yasakladı.

Coordination Rurale, eylemlerin Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesi dahil olmak üzere farklı noktalarda birkaç gün süreceğini duyurdu.

Daha önce Fransa Başbakanı Bayrou, ülkenin önde gelen dört tarım sendikası temsilcileriyle 13 Ocak’ta bir araya gelmek istediğini duyurmuştu.

Fransız çiftçiler, söz konusu anlaşmanın genetiği değiştirilmiş (GDO) ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının AB bünyesinde serbest dolaşıma girmesinden ve halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından büyük endişe duyuyor.
Şam - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
DÜNYA
Suriye'de yeni dönem: 2 AB ülkesi Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı
12:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала