Fransız çiftçilerden protesto: Paris'ten İspanya sınırına uzanan otoyol erişime kapandı

BFMTV'nin haberine göre AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan ülkenin dört bir yanından çiftçiler, Paris yakınlarında traktörleriyle trafiği felç etti.



Fransa'nın ikinci büyük çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla ülke genelinde başlatılan protesto kapsamında toplanan çiftçiler, Başbakan François Bayrou ve Tarım Bakanı Annie Cenevrerd ile görüşme talep etti.



Fransız polisi, taleplerini hükümete bildirmek isteyen çiftçilerin ilerleyişine engel olurken Paris Emniyet Müdürlüğü de çiftçilerin öğleden sonra başkentte yapmayı planladığı eylemi yasakladı.



Coordination Rurale, eylemlerin Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesi dahil olmak üzere farklı noktalarda birkaç gün süreceğini duyurdu.



Daha önce Fransa Başbakanı Bayrou, ülkenin önde gelen dört tarım sendikası temsilcileriyle 13 Ocak’ta bir araya gelmek istediğini duyurmuştu.



Fransız çiftçiler, söz konusu anlaşmanın genetiği değiştirilmiş (GDO) ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının AB bünyesinde serbest dolaşıma girmesinden ve halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından büyük endişe duyuyor.