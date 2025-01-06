https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kabine-toplantisi-basladi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-1092396243.html

Kabine Toplantısı başladı: En düşük emekli maaşı da görüşülecek

Kabine Toplantısı başladı: En düşük emekli maaşı da görüşülecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T16:12+0300

2025-01-06T16:12+0300

2025-01-06T16:17+0300

politika

kabine toplantısı

cumhurbaşkanlığı

terörle mücadele

suriye

ekonomi

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yılın ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı, Beştepe'de başladı.Toplantının ana gündem maddesini ekonomi oluşturuyor.Kabine Toplantısı'nda gündem ne?Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15.75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.Suriye de masadaKabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı alt yapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti.Bu heyetlerin hazırladığı raporlar eşliğinde ülkenin yeniden imarı için atılabilecek adımlar ve yeni suriye yönetimiyle gerçekleştirilecek görüşmeler de kabine toplantısında ele alınacak.Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda son veriler ve alınabilecek ek kolaylaştırıcı tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

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kabine toplantısı, cumhurbaşkanlığı, terörle mücadele, suriye, ekonomi