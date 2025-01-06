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İzinsiz fotoğraf çekti 5 yıl hapsi istendi: İş başında uyurken fotoğrafı çekilen görevli şikayet etti
İzinsiz fotoğraf çekti 5 yıl hapsi istendi: İş başında uyurken fotoğrafı çekilen görevli şikayet etti
Sputnik Türkiye
Site güvenlik görevlisinin uyuduğunu görünce fotoğrafını çekip müdürüne gönderen site sakini hakkında, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T10:20+0300
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türkiye
fotoğraf
site
güvenlik
özel hayat
özel hayatın gizliliği
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İstanbul Etiler'deki lüks sitenin güvenlik biriminde amirlik yapan 38 yaşındaki Yavuz Y., 2 yıl önce müdürünün telefonuna gönderilen bir fotoğrafla şok yaşadı.Gizlice fotoğrafı çekildiGüvenlik müdürüne atılan mesajda, güvenlik görevlisi Yavuz Y., mesai saati içerisinde iki sandalyeyi birleştirerek yatar vaziyetteki hali yer alıyordu. Gizlice fotoğrafının çekilmesinden ve müdüre gönderilmesinden rahatsız olan Yavuz Y., fotoğrafı çeken kişinin kim olduğunu öğrenmek için savcılığa başvurdu.5 yıla kadar hapis istemiYapılan incelemeler doğrultusunda fotoğraflayan kişinin site sakini 33 yaşındaki Vahdettin E. olduğu ortaya çıktı. Savcılık şüpheli hakkında Eylül 2023'te yakalama kararı çıkardı ancak bir sonuç çıkmadı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yavuz Y. müşteki, Vahdettin E. ise sanık olarak yer aldı. Yakalanamadığı için ifadesi alınamayan Vahdettin E.'nin "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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fotoğraf, site, güvenlik, özel hayat, özel hayatın gizliliği
fotoğraf, site, güvenlik, özel hayat, özel hayatın gizliliği

İzinsiz fotoğraf çekti 5 yıl hapsi istendi: İş başında uyurken fotoğrafı çekilen görevli şikayet etti

10:20 06.01.2025
© AAMahkeme
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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Site güvenlik görevlisinin uyuduğunu görünce fotoğrafını çekip müdürüne gönderen site sakini hakkında, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
İstanbul Etiler'deki lüks sitenin güvenlik biriminde amirlik yapan 38 yaşındaki Yavuz Y., 2 yıl önce müdürünün telefonuna gönderilen bir fotoğrafla şok yaşadı.

Gizlice fotoğrafı çekildi

Güvenlik müdürüne atılan mesajda, güvenlik görevlisi Yavuz Y., mesai saati içerisinde iki sandalyeyi birleştirerek yatar vaziyetteki hali yer alıyordu. Gizlice fotoğrafının çekilmesinden ve müdüre gönderilmesinden rahatsız olan Yavuz Y., fotoğrafı çeken kişinin kim olduğunu öğrenmek için savcılığa başvurdu.

5 yıla kadar hapis istemi

Yapılan incelemeler doğrultusunda fotoğraflayan kişinin site sakini 33 yaşındaki Vahdettin E. olduğu ortaya çıktı. Savcılık şüpheli hakkında Eylül 2023'te yakalama kararı çıkardı ancak bir sonuç çıkmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yavuz Y. müşteki, Vahdettin E. ise sanık olarak yer aldı. Yakalanamadığı için ifadesi alınamayan Vahdettin E.'nin "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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