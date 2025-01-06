https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/izinsiz-fotograf-cekti-5-yil-hapsi-istendi-is-basinda-uyurken-fotografi-cekilen-gorevli-sikayet-1092381652.html

İzinsiz fotoğraf çekti 5 yıl hapsi istendi: İş başında uyurken fotoğrafı çekilen görevli şikayet etti

İzinsiz fotoğraf çekti 5 yıl hapsi istendi: İş başında uyurken fotoğrafı çekilen görevli şikayet etti

Sputnik Türkiye

Site güvenlik görevlisinin uyuduğunu görünce fotoğrafını çekip müdürüne gönderen site sakini hakkında, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T10:20+0300

2025-01-06T10:20+0300

2025-01-06T10:20+0300

türkiye

fotoğraf

site

güvenlik

özel hayat

özel hayatın gizliliği

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İstanbul Etiler'deki lüks sitenin güvenlik biriminde amirlik yapan 38 yaşındaki Yavuz Y., 2 yıl önce müdürünün telefonuna gönderilen bir fotoğrafla şok yaşadı.Gizlice fotoğrafı çekildiGüvenlik müdürüne atılan mesajda, güvenlik görevlisi Yavuz Y., mesai saati içerisinde iki sandalyeyi birleştirerek yatar vaziyetteki hali yer alıyordu. Gizlice fotoğrafının çekilmesinden ve müdüre gönderilmesinden rahatsız olan Yavuz Y., fotoğrafı çeken kişinin kim olduğunu öğrenmek için savcılığa başvurdu.5 yıla kadar hapis istemiYapılan incelemeler doğrultusunda fotoğraflayan kişinin site sakini 33 yaşındaki Vahdettin E. olduğu ortaya çıktı. Savcılık şüpheli hakkında Eylül 2023'te yakalama kararı çıkardı ancak bir sonuç çıkmadı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yavuz Y. müşteki, Vahdettin E. ise sanık olarak yer aldı. Yakalanamadığı için ifadesi alınamayan Vahdettin E.'nin "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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fotoğraf, site, güvenlik, özel hayat, özel hayatın gizliliği