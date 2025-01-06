https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/izinsiz-fotograf-cekti-5-yil-hapsi-istendi-is-basinda-uyurken-fotografi-cekilen-gorevli-sikayet-1092381652.html
İzinsiz fotoğraf çekti 5 yıl hapsi istendi: İş başında uyurken fotoğrafı çekilen görevli şikayet etti
İzinsiz fotoğraf çekti 5 yıl hapsi istendi: İş başında uyurken fotoğrafı çekilen görevli şikayet etti
Sputnik Türkiye
Site güvenlik görevlisinin uyuduğunu görünce fotoğrafını çekip müdürüne gönderen site sakini hakkında, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T10:20+0300
2025-01-06T10:20+0300
2025-01-06T10:20+0300
türkiye
fotoğraf
site
güvenlik
özel hayat
özel hayatın gizliliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c889fb57b25a4f48ed252ecdb9cf1e2c.jpg
İstanbul Etiler'deki lüks sitenin güvenlik biriminde amirlik yapan 38 yaşındaki Yavuz Y., 2 yıl önce müdürünün telefonuna gönderilen bir fotoğrafla şok yaşadı.Gizlice fotoğrafı çekildiGüvenlik müdürüne atılan mesajda, güvenlik görevlisi Yavuz Y., mesai saati içerisinde iki sandalyeyi birleştirerek yatar vaziyetteki hali yer alıyordu. Gizlice fotoğrafının çekilmesinden ve müdüre gönderilmesinden rahatsız olan Yavuz Y., fotoğrafı çeken kişinin kim olduğunu öğrenmek için savcılığa başvurdu.5 yıla kadar hapis istemiYapılan incelemeler doğrultusunda fotoğraflayan kişinin site sakini 33 yaşındaki Vahdettin E. olduğu ortaya çıktı. Savcılık şüpheli hakkında Eylül 2023'te yakalama kararı çıkardı ancak bir sonuç çıkmadı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yavuz Y. müşteki, Vahdettin E. ise sanık olarak yer aldı. Yakalanamadığı için ifadesi alınamayan Vahdettin E.'nin "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbulda-elektrikli-arac-yandi-bina-tahliye-edildi-sarjdaydi-ilk-defa-basimiza-geldi-1091312632.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fca968025369421824e3b2ee9600405f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fotoğraf, site, güvenlik, özel hayat, özel hayatın gizliliği
fotoğraf, site, güvenlik, özel hayat, özel hayatın gizliliği
İzinsiz fotoğraf çekti 5 yıl hapsi istendi: İş başında uyurken fotoğrafı çekilen görevli şikayet etti
Site güvenlik görevlisinin uyuduğunu görünce fotoğrafını çekip müdürüne gönderen site sakini hakkında, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
İstanbul Etiler'deki lüks sitenin güvenlik biriminde amirlik yapan 38 yaşındaki Yavuz Y., 2 yıl önce müdürünün telefonuna gönderilen bir fotoğrafla şok yaşadı.
Gizlice fotoğrafı çekildi
Güvenlik müdürüne atılan mesajda, güvenlik görevlisi Yavuz Y., mesai saati içerisinde iki sandalyeyi birleştirerek yatar vaziyetteki hali yer alıyordu. Gizlice fotoğrafının çekilmesinden ve müdüre gönderilmesinden rahatsız olan Yavuz Y., fotoğrafı çeken kişinin kim olduğunu öğrenmek için savcılığa başvurdu.
5 yıla kadar hapis istemi
Yapılan incelemeler doğrultusunda fotoğraflayan kişinin site sakini 33 yaşındaki Vahdettin E. olduğu ortaya çıktı. Savcılık şüpheli hakkında Eylül 2023'te yakalama kararı çıkardı ancak bir sonuç çıkmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yavuz Y. müşteki, Vahdettin E. ise sanık olarak yer aldı. Yakalanamadığı için ifadesi alınamayan Vahdettin E.'nin "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.