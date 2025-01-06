https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/istanbulda-110-milyon-euroluk-kacak-otomobil-ve-yedek-parca-operasyonu-1092388340.html

İstanbul'da 110 milyon euroluk kaçak otomobil ve yedek parça operasyonu

İstanbul'da 110 milyon euroluk kaçak otomobil ve yedek parça operasyonu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yapılan bir operasyonda 110 milyon euroluk (yaklaşık 4 milyar TL) iki kaçak otomobil ve kaçak oto yedek parçaları yakalandı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T12:35+0300

2025-01-06T12:35+0300

2025-01-06T12:35+0300

türkiye

istanbul

kaçakçılık

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

araba

yedek parça

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İstanbul Beykoz ve Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonda 110 milyon euro (yaklaşık 4 milyar TL) değerinde iki çalıntı otomobil ile yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş oto yedek parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen yedek parçalar arasında 27 araç kaputu dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi görevlileri, yurtdışından yasa dışı yollarla getirilmiş ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Kadıköy ve Beykoz'da bulunan iş yeri ve depolara, 19 Aralık ve 3 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 zanlı yakalandı.Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 110 milyon euro olan 2 kaçak lüks araç, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 far, 96 stop lambası, 36 çamurluk, 20 amortisör, 78 araç kapısı ve 118 çeşitli oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/almanak--2024te-turkiyede-neler-oldu-1091503723.html

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istanbul, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, araba, yedek parça