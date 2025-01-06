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İstanbul'da 110 milyon euroluk kaçak otomobil ve yedek parça operasyonu
İstanbul'da 110 milyon euroluk kaçak otomobil ve yedek parça operasyonu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yapılan bir operasyonda 110 milyon euroluk (yaklaşık 4 milyar TL) iki kaçak otomobil ve kaçak oto yedek parçaları yakalandı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T12:35+0300
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türkiye
istanbul
kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
araba
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İstanbul Beykoz ve Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonda 110 milyon euro (yaklaşık 4 milyar TL) değerinde iki çalıntı otomobil ile yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş oto yedek parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen yedek parçalar arasında 27 araç kaputu dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi görevlileri, yurtdışından yasa dışı yollarla getirilmiş ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Kadıköy ve Beykoz'da bulunan iş yeri ve depolara, 19 Aralık ve 3 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 zanlı yakalandı.Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 110 milyon euro olan 2 kaçak lüks araç, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 far, 96 stop lambası, 36 çamurluk, 20 amortisör, 78 araç kapısı ve 118 çeşitli oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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istanbul, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, araba, yedek parça
istanbul, kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, araba, yedek parça

İstanbul'da 110 milyon euroluk kaçak otomobil ve yedek parça operasyonu

12:35 06.01.2025
© İlyas Kaçarkaçak otomobil
kaçak otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© İlyas Kaçar
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İstanbul'da yapılan bir operasyonda 110 milyon euroluk (yaklaşık 4 milyar TL) iki kaçak otomobil ve kaçak oto yedek parçaları yakalandı.
İstanbul Beykoz ve Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonda 110 milyon euro (yaklaşık 4 milyar TL) değerinde iki çalıntı otomobil ile yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş oto yedek parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen yedek parçalar arasında 27 araç kaputu dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi görevlileri, yurtdışından yasa dışı yollarla getirilmiş ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Kadıköy ve Beykoz'da bulunan iş yeri ve depolara, 19 Aralık ve 3 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 110 milyon euro olan 2 kaçak lüks araç, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 far, 96 stop lambası, 36 çamurluk, 20 amortisör, 78 araç kapısı ve 118 çeşitli oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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